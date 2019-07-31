Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.

с чего всё началось

Объясняется это его сравнительно высокой стоимостью при относительно низких ценах на услуги таксистов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование банка HSBC. Издание также отмечает, что Россия по величине этого соотношения среди крупнейших стран мира занимает первую строчку.

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

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