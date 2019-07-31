Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.

с чего всё началось

Объясняется это его сравнительно высокой стоимостью при относительно низких ценах на услуги таксистов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование банка HSBC. Издание также отмечает, что Россия по величине этого соотношения среди крупнейших стран мира занимает первую строчку.

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Политика Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.

Политика Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17 Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Экономика В России впервые за два года зафиксирована дефляция Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Армия и оружие ВМС США опубликовали видео укороченного взлета F-35B Военно-морские силы США опубликовали видео с укороченным взлетом истребителя пятого поколения F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) с палубы универсального десантного корабля типа Wasp в Коралловом море.

Происшествия На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,0 31 июля 2019 года в 4.40 по всемирному времени (в 7.40 по московскому) на Крите (Греция) произошло землетрясение магнитудой 5.0, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Политика Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.

Политика Зеленский предложил мэру продать личное авто для оплаты долгов города Исполняющему обязанности мэра города Виктору Федоренко глава государства предложил продать свой автомобиль для погашения долгов муниципалитета за тепло, сообщило издание «Прочерк».

Музыка В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток» По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.

Политика Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Происшествия Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Футбол ХИК обыграл «Црвену Звезду», но не вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ Финский ХИК победил сербскую "Црвену Звезду" в ответном матче, но не смог выйти в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Новый ухажер Ани Лорак опубликовал поцелуй с певицей Ани Лорак, как известно, бросила своего мужа Мурата Налчаджиоглу, когда узнала, что тот был не прочь приударить за девушками в ее отсутствие, однако новый ухажер певицы не многим отличается от ее бывшего мужа – он так же был замечен в супружеской неверности.

Космос Грузовик «Прогресс МС-12» побил рекорд по скорости полета до МКС Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени, которое занял путь от космодрома до МКС.

Политика Bloomberg: США проигрывают «битву за Арктику» Президент сделал акцент на том, что Арктика должна стать тем пространством, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, договоренностей за кулисами и дележки сфер влияния.