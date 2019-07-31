Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.

с чего всё началось

Объясняется это его сравнительно высокой стоимостью при относительно низких ценах на услуги таксистов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование банка HSBC. Издание также отмечает, что Россия по величине этого соотношения среди крупнейших стран мира занимает первую строчку.

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Политика Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2» Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.

Шоу-бизнес Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Происшествия В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Политика На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Баскетбол Чемпион НБА Мозгов подписал контракт с «Химками» Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/2016 в составе "Кливленда" российский центровой Тимофей Мозгов подписал контракт с подмосковными "Химками".

Футбол Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.

Авто Новый Hyundai Creta впервые засняли днем Уже в августе новый паркетник Hyundai Creta/ix25 выйдет на автомобильный рынок Китая, кроссовер 2020-го года по своим габаритам останется таким же, как его предшественник, однако получит обновленный экстерьер и оснащение.

Общество У британской королевы обнаружились четыре квартиры в Москве В историческом центре Москвы обнаружились четыре квартиры, которые принадлежат британской королеве.

Происшествия В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».

Происшествия Специалисты не нашли отравляющих веществ в организме Навального Главврач НИИ Склифосовского Алексей Токарев рассказал о результатах исследований биологических материалов оппозиционера Алексея Навального.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Армия и оружие БМД-2М получила боевой модуль «Берег» По опубликованной ТАСС информации, БМД-2М подверглась модернизации и получила боевой модуль «Берег».

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Политика Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.

Космос Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).

Политика Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Шепелев ответил подписчице на вопрос о встречах сына с семьей Фриске В комментариях к посту одна из подписчиц напомнила Дмитрию о конфликте с родственниками покойной гражданской жены Жанны Фриске.

Футбол VAR будет использоваться на матче РПЛ «Зенит» - «Краснодар» Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на матче 4-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и "Краснодаром", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Энергетика «Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой» "Укртранснафта" рассказала о том, что получила компенсацию компенсации за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".

Политика Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире Большинство россиян считает отечественный флот сильнейшим в мире, свидетельствуют результат опроса ВЦИОМ.