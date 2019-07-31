Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.

с чего всё началось

Объясняется это его сравнительно высокой стоимостью при относительно низких ценах на услуги таксистов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование банка HSBC. Издание также отмечает, что Россия по величине этого соотношения среди крупнейших стран мира занимает первую строчку.

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".

Путешествия Шри-Ланка начинает предоставлять россиянам бесплатные визы С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года граждане России и еще 47 стран смогут посещать Шри-Ланку по бесплатным визам.

Политика Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу в России В соответствии с новым законом граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут оформить льготный период на шесть месяцев по кредитным выплатам, сообщает 31 июля РИА Новости.

Общество Леонардо Ди Каприо прокомментировал пожары в Сибири Активный защитник окружающей среды, популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram пост, посвященный лесным пожарам, в том числе и в Сибири.

Общество В России упростили порядок сделок с недвижимостью В России станет необязательным нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности.

Автоспорт Даниил Квят и Келли Пике определились с именем дочери В своем Instagram дочь прославленного автогонщика Нельсона Пике оставила трогательную подпись под фотографией с ребенком.

Политика Путин облегчил получение автомобильных номеров Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит самостоятельно получать автомобильные номера у производителей.

Космос Получен первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ» Космическая рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ", ставшая итогом совместного проекта России и Германии, прислала на Землю первые научные данные.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на слете миллиардеров Как сообщает Daily Mail, Уильям и Кейт отправились на Сицилию, на ежегодный слет Google Camp.

Гаджеты Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.

Экономика Банк «Санкт-Петербург» выкупит свои акции на 642 млн рублей Сегодня набсовет банка «Санкт-Петербург» принял решение выкупить с рынка 12 млн акций компании по 53,5 рубля за штуку.

Армия и оружие В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Политика Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.

Общество Новую технику собрали ночью на площади в Чите к приезду Медведева Ночью на площади Ленина в Чите к приезду Дмитрия Медведева выставили более 50 единиц техники, среди них машины, предназначенные для тушения пожаров, тракторы, ПАЗы, Газели.

Футбол «Недомогающий» Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» Пока "Реал" уступал "Тоттенхэму" (0:1), валлиец спокойно играл в гольф, забивая мяч в 14-ю лунку во время финального свистка в футбольном матче.

Наука Пожары в Африке обеспечили половину потребности лесов Амазонии в фосфоре Ученые считают, что поступающий из Африки фосфор играет важную роль в обеспечении роста первичной продукции экосистем в тропической части Атлантического океана и самого крупного тропического леса на Земле, расположенного в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.

Футбол ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.

Общество УАЗ сократит тысячу сотрудников завода Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится сократить «порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в Facebook.