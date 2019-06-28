Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.

с чего всё началось

На втором месте находятся США (746 рублей), на третьем – Япония (610 рублей). В России также самый недорогой безлимитный интернет. Средняя стоимость тарифа 613 рублей, в мире – 2791,8 рубля.

Россия заняла четвертое место в мире по дешевизне мобильного интернета

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