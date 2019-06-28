Экономика

Россия заняла четвертое место в мире по дешевизне мобильного интернетаГосударственные Вести 03:24

На втором месте находятся США (746 рублей), на третьем – Япония (610 рублей). В России также самый недорогой безлимитный интернет. Средняя стоимость тарифа 613 рублей, в мире – 2791,8 рубля.
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с чего всё началось

Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться

Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.
Коммерсантъвчера в 18:51

Подробнее о событии

В России самый дешёвый в мире безлимитный мобильный Интернет

Фонтанка.Ру07:51

Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом

РИА Новости06:26

Россия возглавила рейтинг стран с самым дешёвым безлимитным Интернетом

News.ru03:14

Названы страны с самым дорогим мобильным интернетом в мире

Интерфакс06:19

Россия вошла в топ‐5 стран с самым дешевым мобильным интернетом

Телеканал 360°04:18

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом

Эхо Москвы06:04

Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться

Коммерсантъвчера в 18:51
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Происшествия

По делу «Рольфа» проведено около 30 обысков

В рамках уголовного дела в отношении основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании проведено около 30 обысков, следует из базы данных Басманного суда Москвы.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Виновник трагедии в Шарлоттсвилле приговорен пожизненно

Обновлено в 15:49
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике

На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено в 12:36
Футбол

Белорусская федерация футбола высказалась об идее расширения РПЛ

Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, где, скорее всего, будет обсуждаться идея о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Авто

Volkswagen привёз в Россию кроссовер Teramont с новым мотором

Обновлено в 09:36
Общество

В Сочи восстановили энергоснабжение села Лесное

Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Австрии»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на "Гран-при Австрии".
Обновлено в 11:18
Политика

На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом

Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.
Обновлено в 13:51
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено в 09:49
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Спорт

Девять медалей завоевали россияне в очередной день Европейских игр

Обновлено в 16:02
Здоровье

Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Футбол

Сборная России показала смешные моменты со сборов в июне

Пресс-служба сборной России подготовила видеоролик о сборах национальной команды в июне.
Обновлено в 16:11
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Футбол

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

Обновлено в 16:10
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено в 13:08
Политика

Мантуров озвучил сроки испытаний МС-21 с российским двигателем

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что испытания самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 запланированы на следующий год.
Обновлено в 05:45
Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поделился видео с участием дочери Вероники

Игорь Николаев делится со своими поклонниками фото и видео с участием своей дочери Вероники.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Полиция проверяет информацию о подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму

Полицейские проверяют информацию об офисе на Краснопресненской набережной в Москве, в котором якобы подделывают подписи в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, говорится на сайте МВД.
Обновлено в 15:04
Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
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