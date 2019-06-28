Экономика
Россия заняла четвертое место в мире по дешевизне мобильного интернетаГосударственные Вести 03:24
На втором месте находятся США (746 рублей), на третьем – Япония (610 рублей). В России также самый недорогой безлимитный интернет. Средняя стоимость тарифа 613 рублей, в мире – 2791,8 рубля.
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Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.Коммерсантъвчера в 18:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Происшествия
По делу «Рольфа» проведено около 30 обысков
В рамках уголовного дела в отношении основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании проведено около 30 обысков, следует из базы данных Басманного суда Москвы.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Виновник трагедии в Шарлоттсвилле приговорен пожизненно
Обновлено в 15:49
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено в 12:36
Футбол
Белорусская федерация футбола высказалась об идее расширения РПЛ
Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, где, скорее всего, будет обсуждаться идея о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:01
Авто
Volkswagen привёз в Россию кроссовер Teramont с новым мотором
Обновлено в 09:36
Общество
В Сочи восстановили энергоснабжение села Лесное
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой
Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Австрии»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на "Гран-при Австрии".
Обновлено в 11:18
Политика
На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом
Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.
Обновлено в 13:51
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено в 09:49
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Здоровье
Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии
Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Футбол
Сборная России показала смешные моменты со сборов в июне
Пресс-служба сборной России подготовила видеоролик о сборах национальной команды в июне.
Обновлено в 16:11
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Футбол
Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии
Обновлено в 16:10
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено в 13:08
Политика
Мантуров озвучил сроки испытаний МС-21 с российским двигателем
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что испытания самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 запланированы на следующий год.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поделился видео с участием дочери Вероники
Игорь Николаев делится со своими поклонниками фото и видео с участием своей дочери Вероники.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Полиция проверяет информацию о подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму
Полицейские проверяют информацию об офисе на Краснопресненской набережной в Москве, в котором якобы подделывают подписи в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, говорится на сайте МВД.
Обновлено в 15:04
Политика
Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»
В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13