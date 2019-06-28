Экономика
Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернетаИнтерфакс 00:31
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
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Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.Коммерсантъвчера в 18:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Технологии
В работе «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
Обновлено в 09:57
Происшествия
Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности серийного отравителя Мурата Сабанова.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Самбурская: «Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали»
Настасья Самбурская наконец отправилась в отпуск. Для отдыха певица и актриса выбрала остров Самуи в Таиланде.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Более 300 туристов из России застряли в аэропорту Антальи
Вылет должен был состояться 27 июня в 18:50, но был перенесен на утро пятницы. О причинах задержки в аэропорту не сообщили.
Обновлено в 04:19
Политика
Депутату Госдумы Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию
Власти Грузии не впустят в страну президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Музыка
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Авто
Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One
Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оскорбила Веру Брежневу
Два года назад Водонаева уже ругалась с Верой Брежневой, тогда певица добавила Водонаеву в черный список.
Обновлено в 03:43
Энергетика
Белоруссия предложила повысить тариф на транзит по «Дружбе» на 21,7%
Белоруссия предлагает России в качестве компенсации за транспортировку «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» повысить тарифы на транзит, сообщил гендиректор оператора трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.
Обновлено в 11:37
Гаджеты
Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай
"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Политика
Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:26
Общество
Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве
В пятницу атмосферное давление в столице опустилось до рекордно низкого значения, теперь давление начало расти, и 29 июня оно составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 06:08
Футбол
Джанлуиджи Буффон согласовал контракт с «Ювентусом»
Голкипер Джанлуиджи Буффон намерен перейти в чемпионат Италии. Он близок к возвращению в «Ювентус».
Обновлено в 08:27
Здоровье
Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи
Обновлено в 07:34
Баскетбол
Леброн Джеймс назван самым ненавистным игроком НБА
Обновлено в 11:37
Футбол
Защитник «Монако» Раджи покинет команду
Обновлено в 11:47
Политика
Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей
Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.
Обновлено в 11:29
Авто
Audi проводит тесты новой версии A5 Sportback
A5 Sportback Spy не получила революционных изменений, однако у обновленной модели появился модифицированный передний бампер, новые воздухозаборники, пересмотренная решетка радиатора и иной формы головная оптика.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Экономика
В Абхазии начали принимать российские карты «Мир»
Следующим этапом будет реализовано обслуживание карт "Апра" на территории присутствия российской национальной платежной системы "Мир", указывает Нацбанк.
Обновлено в 10:42
Экономика
Власти хотят контролировать расходы россиян
Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден был пояснить, зачем Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 в Осаке со своим термосом.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина
«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
Обновлено в 11:35