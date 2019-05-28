Экономика

Россия заняла 45-е место в мировом рейтинге конкурентоспособностиВечерняя Москва 28 мая в 19:36

Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD) поставил Россию на 45-ю строчку рейтинга мировой конкурентоспособности — между Италией и Филиппинами. В прошлогоднем рейтинге IMD Россия занимала то же место.
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США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира

Lenta.ru28 мая в 15:00

Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран

Московский Комсомолец28 мая в 21:19

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

РИА Новости28 мая в 18:15

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

Газета.Ru28 мая в 16:39

Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира

ТАСС28 мая в 21:32

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

РБК28 мая в 14:13

Самой конкурентоспособной экономикой мира назвали Сингапур

Говорит Москва28 мая в 14:51
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Армия и оружие

Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Здоровье

Минздрав объявил об увеличении продолжительности жизни омичей

По словам главы областного минздрава, результатом стало увеличение жизни омичей на 0,48 года (это 164 дня) и снижение показателя смертности на 0,8% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Транспорт

СМИ сообщили о повышении цен на билеты в плацкарте

В апреле гендиректор Федеральной пассажирской компании, которая является «дочкой» РЖД, Пётр Иванов рассказал о цене на билет в новый вагон купе с душем и сейфами.
Обновлено в 00:48
Здоровье

В США врачи выходили ребенка размером с яблоко

Обновлено вчера в 22:12
Армия и оружие

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено 28 мая в 10:50
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян отрезала волосы и надела «религиозные» штаны

Сестры Кардашьян-Дженнер постоянно удивляют поклонников экспериментами с внешностью, однако увидеть столь радикальную смену длины волос никто не ожидал.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий

«Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза», — приводит ТАСС слова Путина.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

В центре Уфы горят два жилых дома

В частном секторе недалеко от Дома Правительства Башкирии по улице Средняя Республиканская загорелись два частных дома.
Обновлено в 00:13
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой начал мироточить крест

Обновлено вчера в 07:51
Общество

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Авто

Тюнеры из Brabus показали 800-сильный Mercedes-AMG GT

Тюнинг-ателье Brabus разработало пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. Brabus 800 GT 4 можно заказать как готовую модель или приобрести в виде комплекта доработок для собственного автомобиля.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок

Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет.
Обновлено в 00:15
Космос

На Плутоне вулканы могут извергать жидкую воду

Обновлено в 00:31
Политика

Китай намерен оставить США без редкоземельных металлов

Китай является главным добытчиком редкоземельных металлов в мире.
Обновлено вчера в 16:40
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, чем чревато купание в фонтанах

Роспотребнадзор предупреждает, что купание в фонтанах может привести не только к простуде, но и к различным инфекциям, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено в 01:05
Происшествия

МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек

МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

На Украине горит разведывательный корабль ВСУ

Обновлено вчера в 03:49
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