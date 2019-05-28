Экономика
Россия заняла 45-е место в мировом рейтинге конкурентоспособностиВечерняя Москва 28 мая в 19:36
Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD) поставил Россию на 45-ю строчку рейтинга мировой конкурентоспособности — между Италией и Филиппинами. В прошлогоднем рейтинге IMD Россия занимала то же место.
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Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран
Московский Комсомолец28 мая в 21:19
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