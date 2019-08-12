Экономика
Политизация газовой сферы вызывает сожаление, считает ПриходькоРИА Новости 17:40
С политизацией напрямую столкнулся российский газовый проект - "Северный поток-2", предполагающий строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:47, Ашберн
Здоровье
Врачи объяснили, кому нельзя есть арбузы
Врачи сообщают, что от чрезмерного поедания арбузов лучше воздержаться людям, страдающим мочекаменной болезнью, проблемами с оттоком мочи, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта, колитами.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Украинские генералы подтверждают развал армии Украины. Алексей Журавко
10.04.19 в районе ООС военнослужащий военной службы по контракту солдат Шишкин В. А. выстрелом из автомата причинил себе огнестрельное ранение стопы.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Кино
Universal Pictures отменила релиз фильма после стрельбы в США
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за трех рублей
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку за то, что она не доплатила три рубля за проезд.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза
Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.
Обновлено в 11:04
Политика
Директор актера Пашинина рассказала о его востребованности
Обновлено в 08:39
Политика
На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ
На Украине националисты порезали мужчине одежду, потому что на ней оказалась российская символика. Видео распространилось в YouTube.
Обновлено в 17:32
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Обновлено в 11:08
Политика
Медведев прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском форуме
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркменистан, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.
Обновлено в 14:26
Авто
Volkswagen раскрыл подробности о новом пикапе дешевле Amarok
Старт производства нового пикапа Volkswagen, созданного на базе концепта Tarok, состоится к концу 2020-го года.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина отменила отдых в Испании из-за болезни сына
Сын 27-летней «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и 49-летнего экс-короля Малайзии Мухаммада V Леон заболел неделю назад.
Обновлено в 12:00
Общество
Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки
В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено 09 августа в 17:25
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Ид аль-Адха в Иерусалиме: на Храмовой горе произошли столкновения
Израильская полиция сегодня, 11 августа, применила спецсредства для разгона стихийной акции протеста палестинцев в районе Храмовой горы в Иерусалиме.
Обновлено в 05:46
Авто
Почему названия моделей Aston Martin начинаются с буквы «V»
Другая модель – Vanquish, также взято из английского языка, а значение слова - побеждать или преодолевать.
Обновлено в 02:48
Культура
В Брянске прошел мультифандомный фестиваль «Греча-фест»
Вчера, 10 августа, в Брянске состоялся мультифандомный фестиваль «Греча-фест».
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Подмосковье в результате ДТП погибли пять человек
По последним данным, в результате аварии погибли пять человек (трое взрослых и двое детей), еще восемь получили различные травмы.
Обновлено в 14:32
Кино
Новый фильм Тарантино поставил рекорд по сборам в России и СНГ
По информации РИА Новостей, за первый день проката в России и странах СНГ создатели ленты заработали 125 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Появилось видео потасовки в одном из ресторанов сети быстрого питания "Бургер Кинг" в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 14:24