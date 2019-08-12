Экономика

Россия занимает второе место по поставкам СПГ в ЕвропуМосковский Комсомолец 18:32

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В 2018 году поставки российского трубопроводного газа составили рекордные 201,9 млрд кубометров. В текущем году прогнозируются близкие показатели.
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Российский государственный деятель, дипломат. С 2013 года - заместитель Председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации.
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