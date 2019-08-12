Экономика

Россия занимает второе место по поставкам СПГ в ЕС, уступая лишь Катару - ПриходькоПРАЙМ 17:15

Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Политизация газовой сферы вызывает сожаление, конкуренция должна быть рыночной - Приходько

ПРАЙМ17:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:00, Вашингтон
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта

Обновлено в 16:50
Общество

Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Общество

ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян

Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек.
Обновлено в 14:00
Хоккей

Антипов: успех юниоров в их возрасте имеет большое значение. Он не локальный

Отлично помню, например, чемпионат Европы среди юниоров в 1996 году в Уфе.
Обновлено в 08:26
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено в 16:55
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Режиссёра Дмитрия Васильева перевели в реанимацию

Режиссёр телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев, госпитализированный из изолятора временного содержания, переведён в реанимацию.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка

В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие

Турция рассматривает возможность закупки у России истребителей Су-35

Турецкие власти оценивают предложение России о закупке многоцелевых истребителей Cу-35, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

Обновлено в 15:02
Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Обновлено в 15:43
Политика

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Обновлено в 02:50
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 12:27
Кино

Новый фильм Тарантино поставил рекорд по сборам в России и СНГ

По информации РИА Новостей, за первый день проката в России и странах СНГ создатели ленты заработали 125 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 01:40
Политика

Писательница-русофоб предрекла исчезновение Украины

Обновлено в 14:34
Наука

Новый вид паука-волка нашли на Алтае

Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за трех рублей

В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку за то, что она не доплатила три рубля за проезд.
Обновлено в 08:00
Теннис

Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Интернет

Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме

Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 15:58
Футбол

Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Музыка

Певица Лолита анонсировала съемки новых клипов

Автор клипа популярной группы «Ленинград» на песню «i-$uss» Леонид Колосовский снимет несколько клипов для известной певицы Лолиты Милявской, об этом 10 августа артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:46
Общество

Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки

В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено 09 августа в 17:25
Авто

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие

КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»

10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 21:10
Шоу-бизнес

Майли Сайрус после развода с мужем замечена за поцелуем с девушкой

Американская певица Майли Сайрус, которая совсем недавно рассталась со своим мужем – актером Лиамом Хемсвортомом, проводит время в компании очаровательной блондинки.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие

Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене

Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Пятеро детей погибли в результате пожара в США

Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Туркмения
Государство
Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере. Омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Каспийск
Город в России
Город на юге России, в Республике Дагестан. Город республиканского значения, образует муниципальное образование город Каспийск со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное