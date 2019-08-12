Экономика
Россия занимает второе место по поставкам СПГ в ЕС, уступая лишь Катару - ПриходькоПРАЙМ 17:15
Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:00, Вашингтон
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Обновлено в 06:27
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Общество
ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян
Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек.
Обновлено в 14:00
Хоккей
Антипов: успех юниоров в их возрасте имеет большое значение. Он не локальный
Отлично помню, например, чемпионат Европы среди юниоров в 1996 году в Уфе.
Обновлено в 08:26
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Режиссёра Дмитрия Васильева перевели в реанимацию
Режиссёр телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев, госпитализированный из изолятора временного содержания, переведён в реанимацию.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
Турция рассматривает возможность закупки у России истребителей Су-35
Турецкие власти оценивают предложение России о закупке многоцелевых истребителей Cу-35, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Обновлено в 02:50
Кино
Новый фильм Тарантино поставил рекорд по сборам в России и СНГ
По информации РИА Новостей, за первый день проката в России и странах СНГ создатели ленты заработали 125 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Писательница-русофоб предрекла исчезновение Украины
Обновлено в 14:34
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за трех рублей
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку за то, что она не доплатила три рубля за проезд.
Обновлено в 08:00
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Интернет
Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме
Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 15:58
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Музыка
Певица Лолита анонсировала съемки новых клипов
Автор клипа популярной группы «Ленинград» на песню «i-$uss» Леонид Колосовский снимет несколько клипов для известной певицы Лолиты Милявской, об этом 10 августа артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:46
Общество
Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки
В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено 09 августа в 17:25
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»
10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Майли Сайрус после развода с мужем замечена за поцелуем с девушкой
Американская певица Майли Сайрус, которая совсем недавно рассталась со своим мужем – актером Лиамом Хемсвортомом, проводит время в компании очаровательной блондинки.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11