Политика
Керченский пролив закрыт для гражданских судов из-за провокации Киева
Керченский пролив закрыт для гражданских судов из-за провокации КиеваREGNUM06:47
Керченский пролив закрыт для прохода гражданских судов из-за провокации Украины. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил журналистам генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. По его словам, данное решение было принято в целях обеспечения безопасности.
REGNUM06:47
с чего всё началось
Ранее источник ТАСС в транспортной сфере Южного федерального округа сообщал, что проход для гражданских судов через Керченский пролив запрещен, так как после прихода к нему трех украинских военных кораблей, зашедших в территориальные воды России, появились опасения провокаций.ТАСС05:10
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«Скоординированная провокация». Керченский пролив закрыли после маневра украинских судов
Главный региональный04:56
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика
ФСБ сообщила о выдвинувшемся к кораблям ВМС Украины подкреплении
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Армия и оружие
ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков
«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября вёлся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолётами ВКС России нанесены удары», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:21
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Евросоюз одобрил соглашение о Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что все страны одобрили сделку о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.
Обновлено в 08:24
Политика
Лавров не исключил новых провокаций антироссийских сил в США
Внутриполитические силы в Вашингтоне могут устроить новые провокации против Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 08:26
Политика
В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе
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Британский парламент получил доступ к внутренним документам Facebook
Парламент Великобритании использовал свои полномочия и получил доступ к внутренним документам социальной сети Facebook, в которых может быть переписка топ-менеджмента компании с ее основателем Марком Цукербергом.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Ударные беспилотники ВСУ атаковали поселок в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали поселок Пантелеймоновка под Горловкой в Донбассе.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой
Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 08:22
Политика
Послом Афганистана в США впервые стала женщина
Послом Афганистана в Соединенных Штатах впервые стала женщина — Роя Рахмани сменила Хамдуллу Мохиба, получившего в августе должность советника президента страны.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Украинские военные отбили свои Рассадки
По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:12
Политика
Министр иностранных дел Чехии назвал Россию «угрозой» для ЕС
Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Россия представляет «угрозу» для Европейского союза.
Обновлено в 06:18
Политика
Макрон назвал позором столкновения протестующих с полицией в Париже
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил действия демонстрантов, которые устроили беспорядки в Париже во время акции против повышения цен на топливо.
Обновлено в 08:17
Политика
Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» экспонатов из Крыма
В Европарламенте призывают принять меры, чтобы остановить "незаконный вывоз" Россией из Крыма культурных ценностей, которые являются "частью культурного наследия Украины".
Обновлено в 07:44
Политика
В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери
Как отмечается, власти Британии считали, что экипаж корабля может стать целью для "химатаки" из-за того, что миноносец входил в воды Черного моря перед прибытием в Черногорию.
Обновлено в 07:07