с чего всё началось

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на источники издания Reuters. Согласно полученной информации, заключение краткосрочного контракта произойдет тогда, когда десятилетняя сделка подойдет к концу.

«Газпром» может заключить сделку с Украиной по транзиту газа

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