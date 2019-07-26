Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газаNews.ru 07:48

Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось
Москва хочет заключить с Киевом краткосрочную сделку о транзите газа в Европу, когда истекает текущая десятилетняя сделка, чтобы выиграть время для завершения трубопроводов, которые обойдут Украину, пишет Reuters
 со ссылкой на четыре источника.
DP.RU03:32

Подробнее о событии

СМИ узнали об идее Москвы заключить с Киевом краткосрочную сделку по газу

РБК05:53

СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа

РИА Новости05:46

Россия настаивает на коротком транзитном контракте с Украиной до запуска газопроводов в обход -- источники

Financial One04:30

Reuters сообщил о планах России продлить на год договор о транзите газа через Украину

Ведомости05:15

Reuters: «Газпром» может заключить с Украиной краткосрочный контракт на транзит газа

ТАСС04:50

Reuters: Россия хочет заключить короткий транзитный контракт с Украиной до запуска газопроводов

Коммерсантъ04:09

Россия отвергла десятилетнюю сделку по газу с Украиной

Газета.Ru06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Армия и оружие

Власти КНДР назвали запуск двух ракет предупреждением Южной Корее

Обновлено в 02:00
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Экономика

На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов

С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Общество

Предсказано катастрофическое таяние ледников из-за рекордной жары

Согласно заявлению ООН, поток горячего воздуха, который вызвал рекордную жару в Европе, двинется в сторону Гренландии, где может способствовать рекордному таянию ледникового покрова.
Обновлено в 13:26
Общество

Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае

Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".
Обновлено в 12:07
Транспорт

Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская»

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.
Обновлено в 08:53
Политика

Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями

Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Футбол

Зинедин Зидан пожелал Себальосу удачи в «Арсенале»

Обновлено в 12:48
Политика

Во время выступления Трампа на гербе США появился двуглавый орел

Президент США Дональд Трамп провел встречу со своими сторонниками в Вашингтоне на фоне измененной президентской печати.
Обновлено вчера в 06:04
Политика

Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой

Всемирный банк опроверг появившееся в Сети письмо о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Обновлено в 13:03
Игры

Doom, Doom 2 и Doom 3 вышли на Nintendo Switch. Позже страницы с играми были удалены

Обновлено в 10:53
Происшествия

Опубликована переписка убитой в Раменском девушки с обвиняемым

Обновлено в 12:38
Политика

Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:31
Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в молодежном первенстве

"Спартак" уступил "Тамбову" в матче 3-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (0:2). Дублем в составе команды из Тамбова отметился полузащитник Дмитрий Меренчуков.
Обновлено в 12:00
Технологии

В России могут создать список обязательного ПО для гаджетов

В Москве 31 июля 2019 года в аналитическом центре при правительстве РФ состоится совещание, на котором будет обсуждаться вопрос об обязательной предустановке приложений на устройства, продаваемые в России.
Обновлено в 07:44
Политика

Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
Обновлено в 11:23
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:56
Политика

Путин оценил рост доходов музеев

Доходы российских музеев выросли в 2,5 раза за последние годы. Президент Российской Федерации Владимир Путин положительно оценил такой рост.
Обновлено в 05:23
Культура

Режиссер Максим Диденко о традиционном театре и современном перформансе

Лауреат премии "Золотая маска" Максим Диденко в интервью "Газете.Ru" предсказал судьбу классического театра в России, предложил пути развития современных постановок и признался в любви к Кириллу Серебренникову.
Обновлено в 13:17
Политика

ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду

Партия украинского президента «Слуга народа» побеждает на внеочередных выборах в Верховную раду с результатом 43,16% голосов, сообщает ЦИК Украины после обработки всех протоколов.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.
Обновлено в 12:57
Автоспорт

Марко: Надеюсь, авария не повлияет на уверенность Гасли

Надеюсь, этот инцидент не повлияет на его уверенность.
Обновлено в 11:23
Политика

Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой

Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика

Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Авто

АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX

Как сообщили АвтоВестям в российском офисе Mitsubishi, что обновленный кроссовер ASX поступит к российским дилерам марки в первой половине 2020 года.
Обновлено в 12:23
Общество

Президент России запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ

В России запретили передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 10:19
Здоровье

В Подмосковье родились четверняшки

В семье из Балашихи грандиозное событие: 32-летняя мама Юлия родила сразу четверых деток – трех мальчиков и девочку.
Обновлено в 09:20
ещё по теме
Главное