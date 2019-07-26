Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газаNews.ru 07:48
Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
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с чего всё началось
Москва хочет заключить с Киевом краткосрочную сделку о транзите газа в Европу, когда истекает текущая десятилетняя сделка, чтобы выиграть время для завершения трубопроводов, которые обойдут Украину, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.DP.RU03:32
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
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