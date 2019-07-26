с чего всё началось

Согласно имеющейся информации, речь может идти о контракте на год, который позволит компании закончить обходной маршрут для осуществления поставок. В то же время Украина стремится к долгосрочному соглашению, рассчитанному на десять лет.

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу

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