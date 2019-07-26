Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газуГазета.Ru 05:31
Согласно имеющейся информации, речь может идти о контракте на год, который позволит компании закончить обходной маршрут для осуществления поставок. В то же время Украина стремится к долгосрочному соглашению, рассчитанному на десять лет.
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с чего всё началось
Москва хочет заключить с Киевом краткосрочную сделку о транзите газа в Европу, когда истекает текущая десятилетняя сделка, чтобы выиграть время для завершения трубопроводов, которые обойдут Украину, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.DP.RU03:32
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