с чего всё началось

Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа

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