Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130Взгляд.ру 02:24

Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
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Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130

Россия на сегодняшний день заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130, сообщил журналистам в среду на выставке в Лангкави представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.
РИА Новости01:56

Подробнее о событии

Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130

РИА Новости01:56

Крупная партия российских самолетов Як-130 будет продана за рубеж

REGNUM02:35

Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130

RT на русском01:59

В «Рособоронэкспорте» сообщили о большом интересе к Як-130 со стороны заказчиков

ТАСС01:58

РФ заключила контракты на поставки за рубеж 100 самолетов Як-130

Известия01:56

Россия заключила контракты на поставку 100 самолётов Як-130

Комсомольская правда03:00

РФ заключила контракты на экспорт около 100 самолетов Як-130

ТК Звезда01:13
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:38, Ашберн
Экономика

Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия

Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов

Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Американский суперавианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался во время ходовых испытаний, сообщили источники Военно-морского института США.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме

В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
Обновлено в 07:19
Политика

Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву

Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Экс-военный ВСУ передал ДНР тысячи секретных документов силовиков

Экс-военнослужащий ВСУ перешел на сторону Донецкой народной республики и передал секретные документы украинских вооруженных сил.
Обновлено в 06:36
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Политика

США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет

Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв

На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Энергетика

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено вчера в 08:00
Культура

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 05:34
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Экономика

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Единоборства

Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).
Обновлено в 06:39
Политика

Сотрудникам Росгвардии разрешили выезд на отдых в 14 стран

В 2019 году сотрудникам МВД России и Росгвардии будет разрешено выехать на отдых за границу в более чем десяток стран, сообщили в Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 05:57
Политика

Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»

Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено вчера в 07:39
Наука

В Жуковском проектируют экраноплан для движения по магистральным рекам

Разработка конструкции экраноплана на воздушной подушке для круглогодичного движения по магистральным рекам проводится в рамках НИР «Магистраль-интеграция».
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия

В Москве в подвале Театра киноактера нашли фрагмент черепа

Обновлено в 03:49
Общество

В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор

Ранее в России предложили ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет.
Обновлено в 00:37
Транспорт

В мэрии Екатеринбурга допустили перенос сроков транспортной реформы

Намеченный на июль 2019 года старт транспортной реформы в Екатеринбурге может быть отложен.
Обновлено в 05:15
Авто

BMW рассказала о новой BMW 1-Series

В компании BMW рассказали, что разработка 1-Series нового поколения велась на протяжении пяти лет.
Обновлено в 06:40
Как работают Яндекс.Новости?
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