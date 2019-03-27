Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130Взгляд.ру 02:24
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
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с чего всё началось
Россия на сегодняшний день заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130, сообщил журналистам в среду на выставке в Лангкави представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.РИА Новости01:56
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