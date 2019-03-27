Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130RT на русском 01:59
Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
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Россия на сегодняшний день заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130, сообщил журналистам в среду на выставке в Лангкави представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.РИА Новости01:56
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