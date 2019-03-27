Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130РИА Новости 01:56

Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений.
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Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130

Россия на сегодняшний день заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130, сообщил журналистам в среду на выставке в Лангкави представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.
РИА Новости01:56

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Россия заключила контракты на поставку 100 самолётов Як-130

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РИА Новости01:56

РФ заключила контракты на экспорт около 100 самолетов Як-130

ТК Звезда01:13
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Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
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