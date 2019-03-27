Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130РИА Новости 01:56

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с чего всё началось

Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений.

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