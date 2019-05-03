Россия захотела продать Турции Су-57Lenta.ru вчера в 08:52

Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Гаджеты SoC Snapdragon 865 может остаться без встроенного модема 5G Высказываются предположения, что под названием Snapdragon «Kona55» Fusion может скрываться не Snapdragon 865, а разогнанная версия Snapdragon 855, которая предназначена, например, для Samsung Galaxy Note10.

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Транспорт В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.

Армия и оружие ВКС РФ наносят удары по террористам в Идлибе, чтобы защитить «Хмеймим» Уже более недели ВКС РФ наносит точечные удары по позициям террористов в Идлибе, сдерживая возможные акции боевиков.

Политика Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.

Кино Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".

Политика Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Футбол Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.

Армия и оружие Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.

Шоу-бизнес Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой» Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Экономика Киевская кондитерская фабрика Roshen увеличила свои доходы на 44% «Киевская кондитерская фабрика Roshen в 2013-2018 годах инвестировала 88,5 млн гривен в производственное оборудование и 243 млн гривен в реконструкцию помещений фабрики и благоустройство прилегающих территорий», — говорится в опубликованном сообщении.

Армия и оружие Двое палестинцев погибли при израильском авиаударе по сектору Газа Двое палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Кино В «Союзмультфильме» оценили идею создать продолжение «Ну, погоди!» Предложение о создании продолжения мультсериала «Ну, погоди!» довольно сомнительно, поскольку неясно, какой социальный тип современности может воплощать Волк, а неверный выбор может обернуться провалом.

Финансы Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.

Театры Скончался заслуженный артист России Саид Алибеков В возрасте 69 лет умер Саид Алибеков — заслуженный артист России, ведущий актер Даргинского государственного музыкально-драматического театра (город Избербаш, Республика Дагестан), пишет РЕН ТВ.

Политика Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.