Армия и оружие
Россия захотела продать Турции Су-57Lenta.ru вчера в 08:52
Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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Турция может стать покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57
Эхо Москвывчера в 11:30
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Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
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Предложение о создании продолжения мультсериала «Ну, погоди!» довольно сомнительно, поскольку неясно, какой социальный тип современности может воплощать Волк, а неверный выбор может обернуться провалом.
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В возрасте 69 лет умер Саид Алибеков — заслуженный артист России, ведущий актер Даргинского государственного музыкально-драматического театра (город Избербаш, Республика Дагестан), пишет РЕН ТВ.
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Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
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Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому
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Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
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