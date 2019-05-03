Армия и оружие

Россия захотела продать Турции Су-57Lenta.ru 08:52

Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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В «Ростехе» заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57

РИА Новости09:18

Россия готова продать Турции истребители Су-57

Коммерсантъ08:07

Россия захотела продать Турции Су-57

Lenta.ru08:52

Россия готова продать Турции истребители Су-57

Газета.Ru08:53

Поставки Су-57: Россия готова сотрудничать с Турцией

Вести.Ru07:26

Глава «Ростеха» заявил о готовности продавать Турции истребители Су-57

Говорит Москва09:03

Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57

Взгляд.ру04:51
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

Обновлено вчера в 08:22
Политика

Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от Зеленского

Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:22
Общество

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра и снега

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге и Ленинградской области из-за ветра.
Обновлено в 05:48
Общество

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31.
Обновлено в 02:49
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Медики назвали шесть вредных привычек, разрушающих позвоночник

Медики назвали шесть вредных привычек, разрушающих позвоночник.
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Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Политика

ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на выборах главы государства.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Происшествия

Директор детсада заставила ребенка целовать землю в Краснодаре

Директор детского сада в Краснодаре Эмма Мильнер поставила ребенка на колени и заставила целовать землю.
Обновлено 01 мая в 11:41
Армия и оружие

Ужас в джунглях: смешную тренировку армии Бангладеш сняли на видео

Обновлено в 05:46
Кино

Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя

Обновлено в 02:33
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На Сахалине сгорели шесть жилых домов

Обновлено в 04:08
Армия и оружие

В Марокко обезвредили террористическую ячейку

"Обезврежена террористическая ячейка, состоящая из восьми экстремистов из города Танжер в возрасте от 20 лет до 31 года", - говорится в сообщении Центрального бюро судебных расследований Марокко.
Обновлено в 08:40
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Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика

Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс

Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Под Киевом ограбили депутата Верховной рады

В поселке Глеваха под Киевом четверо неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом Павла Пинзеныка, близкого соратника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Обновлено в 09:18
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Политика

Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе

Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука обвинил Россию в подготовке военного обострения в Донбассе.
Обновлено вчера в 23:42
Спорт

Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
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Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
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Названа возможная дата инаугурации Зеленского

В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
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Пострадавшую в ДТП певицу MaкSим доставили в Москву на частном самолете

Певицу МакSим (Марину Абросимову) доставили в московскую клинику на частном самолете.
Обновлено в 08:38
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В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам

Обновлено в 05:01
Политика

Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
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«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи»

В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Енисей" дома одолел "Анжи", передает "Советский спорт".
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В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
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Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы

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Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
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Роман Абрамович не планирует продавать «Челси»

Стало известно, намерен ли нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович продать клуб. Российский бизнесмен не собирается расставаться с ним.
Обновлено в 06:15
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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