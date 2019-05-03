Армия и оружие
Россия захотела продать Турции Су-57Lenta.ru 08:52
Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от Зеленского
Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:22
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра и снега
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге и Ленинградской области из-за ветра.
Обновлено в 05:48
Общество
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31.
Обновлено в 02:49
Здоровье
Медики назвали шесть вредных привычек, разрушающих позвоночник
Медики назвали шесть вредных привычек, разрушающих позвоночник.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на выборах главы государства.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Директор детсада заставила ребенка целовать землю в Краснодаре
Директор детского сада в Краснодаре Эмма Мильнер поставила ребенка на колени и заставила целовать землю.
Обновлено 01 мая в 11:41
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
В Марокко обезвредили террористическую ячейку
"Обезврежена террористическая ячейка, состоящая из восьми экстремистов из города Танжер в возрасте от 20 лет до 31 года", - говорится в сообщении Центрального бюро судебных расследований Марокко.
Обновлено в 08:40
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика
Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс
Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Под Киевом ограбили депутата Верховной рады
В поселке Глеваха под Киевом четверо неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом Павла Пинзеныка, близкого соратника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Обновлено в 09:18
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Политика
Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе
Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука обвинил Россию в подготовке военного обострения в Донбассе.
Обновлено вчера в 23:42
Спорт
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
Названа возможная дата инаугурации Зеленского
В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Пострадавшую в ДТП певицу MaкSим доставили в Москву на частном самолете
Певицу МакSим (Марину Абросимову) доставили в московскую клинику на частном самолете.
Обновлено в 08:38
Политика
Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23
Футбол
«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи»
В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Енисей" дома одолел "Анжи", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 05:22
Кино
Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Футбол
Роман Абрамович не планирует продавать «Челси»
Стало известно, намерен ли нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович продать клуб. Российский бизнесмен не собирается расставаться с ним.
Обновлено в 06:15