Политика
Россия захотела поставлять газ УкраинеLenta.ru 12:09
Некоторые страны уже начали отказываться от услуг Украины в качестве транзитера, о чем ранее говорил глава "Нафтогаза". Так, Венгрия с 2020 года перейдет на поставки газа из России в обход Украины, если Москва и Киев не смогут прийти к соглашению о транзите топлива в Европу.
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Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали и всегда были сторонниками такого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, то мы такие переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине.
— Алексей Миллер, российский экономистКомсомольская правда 10:14
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Миллер заявил о готовности «Газпрома» к переговорам о продолжении транзита газа через Украину
Rambler News Service10:00
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