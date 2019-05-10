Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в ИдлибеРБК 15:32

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе. Об этом сообщил ТАСС заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков по итогам закрытых консультаций СБ ООН по Сирии.
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Россия заблокировала заявление СБ ООН по Сирии из-за попыток извратить ситуацию в Идлибе

ТАСС13:44

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

РБК15:32

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

Газета.Ru14:05

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Идлибу

РИА Новости13:59

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Идлибу

RT на русском17:35

Россия заблокировала заявление Свбеза ООН по Сирии

Московский Комсомолец13:29

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Говорит Москва13:49
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Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
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В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
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Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
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Футбол

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Обновлено в 17:09
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Хоккей

ЧМ-2019. США проиграли Словакии, Швеция уступила Чехии

В Словакии стартовал групповой этап чемпионат мира по хоккею. В первом матче турнира сборная России переиграла команду Норвегии (5:2).
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
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Здоровье

Как волгоградцы могут понизить давление без лекарств

Повышенное давление увеличивает риск развития инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
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Шоу-бизнес

Егор Крид отменил выступление в Москве из-за погоды

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Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено в 15:20
Происшествия

Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика

Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным

Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:10
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 08:20
Наука

Рецепторы языка человека оказались способны чувствовать запах

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Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Политика

Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание закона о языке

Намерение обеспечить безусловное подписание закона об украинском языке выразил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 10 мая в своем блоге в соцсети twitter.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Черный гроб с гранатами проплыл по каналу в Петербурге

Петербуржцы выложили 10 мая в Сети видео, на котором чёрный гроб плывёт по каналу Грибоедова.
Обновлено в 10:39
Футбол

«Интер» отклонил предложение «Ювентуса» об обмене Икарди на Косту

Обновлено в 16:56
Наука

В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено в 07:01
Политика

Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Транспорт

Москва лидирует по числу электробусов в Европе

Москва заняла первое место среди европейских городов по числу электробусов, на линию вышел сотый электробус, заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Обстрелом ранен гражданский, позиции ВСУ разбиты. Сводка ДНР за 9 мая

Обновлено вчера в 08:03
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Авто

Названы самые популярные дизельные кроссоверы в России

Обновлено в 17:01
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Владимир Карпович Сафронков
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Российский дипломат, заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН по политическим вопросам.
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