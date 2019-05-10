Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в ИдлибеРБК 15:32
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе. Об этом сообщил ТАСС заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков по итогам закрытых консультаций СБ ООН по Сирии.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Политика
Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев, чтобы убедить избранного лидера Украины Владимира Зеленского начать расследование, аналогичное тому, что провел спецпрокурор Робер Мюллер в рамках дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
Обновлено в 01:09
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Ирина Пегова показала взрослую дочь
Известная и востребованная актриса Ирина Пегова не часто балует своих поклонников совместными фото с дочерью.
Обновлено в 14:44
Общество
В Турции оштрафовали Facebook из-за утечки фотографий пользователей
"С 13 по 25 сентября 2018 года доступ к фотографиям пользователей Facebook мог превышать заявленный уровень конфиденциальности и быть доступен третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:09
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12
Хоккей
Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией
В Словакии взял старт чемпионат мира по хоккею.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Волгоградский врач развеял 5 распространенных мифов о гастрите
Гастрит возникает от употребления вредной еды Как рассказывает "Вечернему Волгограду" гастроэнтеролог Илья Обломов, вкусовые предпочтения на развитие заболевания практически не влияют.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лиги
"Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Егор Крид отменил выступление в Москве из-за погоды
Обновлено в 13:59
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной
Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:54
Автоспорт
Даниил Квят: «Уверен, что мы сделаем шаг вперед»
Уверен, что мы сделаем шаг вперед.
Обновлено в 14:11
Политика
Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве 9 мая
Президент России Владимир Путин не удивился стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
Обновлено в 13:37
Политика
Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане
Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео
Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Футбол
Оренбург — Урал 2:2
Обновлено в 06:30
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:25
Авто
В РФ упали продажи Mercedes-Maybach S-Class на 38%
Как сообщает портал «Автостат», за первый квартал этого года на российском рынке было куплено 124 новых авто Mercedes-Maybach S-Class.
Обновлено в 07:26
Общество
В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России
Обновлено в 15:40
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32