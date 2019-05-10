Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по СирииГазета.Ru 14:05
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие
AP нашло «отпечатки пальцев России» на новой ракете КНДР
Эксперты увидели "отпечатки пальцев России" на новой ракете КНДР, пишет агентство Associated Press.
Обновлено в 03:43
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:53
Авто
В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей
Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.
Обновлено в 13:16
Здоровье
Тайские медики готовятся лечить пациентов марихуаной
Врачи и фармацевты Таиланда готовятся лечить пациентов с помощью марихуаны и её производных.
Обновлено в 07:47
Футбол
Стерлинг: «Люди могут не верить, но я был очень рад за „Ливерпуль“»
Люди могут не верить, но это правда.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Доренко умер в результате разрыва аорты
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Футбол
Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты
Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 05:56
Политика
Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400
Власти Турции, по всей видимости, намерены пересмотреть свое решение о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
В случае появления первых симптомов врачи рекомендуют рентген с контрастом, где просматриваются все участки аорты.
Обновлено в 10:48
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:02
Игры
Humble Bundle бесплатно раздаёт 4X-стратегию Age of Wonders III
Цифровая площадка Humble Bundle в очередной раз балует нас бесплатными играми для ПК (Steam).
Обновлено в 10:56
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Происшествия
Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково
Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Теннис
Тим обыграл Федерера и вышел в полуфинал турнира в Мадриде
Австриец Доминик Тим вышел в полуфинал турнира в Мадриде.
Обновлено в 13:25
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43