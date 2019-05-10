Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по СирииГазета.Ru 14:05

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА "Новости".
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Российский дипломат, заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН по политическим вопросам.
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