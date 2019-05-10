Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по СирииГазета.Ru 14:05

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА "Новости".

Происшествия Главред Mash сообщил об обысках в редакции Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".

Политика Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского «Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Авто В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.

Здоровье Тайские медики готовятся лечить пациентов марихуаной Врачи и фармацевты Таиланда готовятся лечить пациентов с помощью марихуаны и её производных.

Происшествия Доренко умер в результате разрыва аорты «Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.

Футбол Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.

Происшествия Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Политика Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400 Власти Турции, по всей видимости, намерены пересмотреть свое решение о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты В случае появления первых симптомов врачи рекомендуют рентген с контрастом, где просматриваются все участки аорты.

Футбол «Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Игры Humble Bundle бесплатно раздаёт 4X-стратегию Age of Wonders III Цифровая площадка Humble Bundle в очередной раз балует нас бесплатными играми для ПК (Steam).

Происшествия Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.

Общество Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.