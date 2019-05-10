Армия и оружие

Россия заблокировала заявление СБ ООН по ИдлибуИзвестия вчера в 16:05

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу. Такое заявление сделал в пятницу, 10 мая, заместитель постоянного представителя при Организации Объединенных Наций Владимир Сафронков.
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Россия заблокировала заявление СБ ООН по Сирии из-за попыток извратить ситуацию в Идлибе

ТАССвчера в 13:44

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

РБКвчера в 15:32

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

Газета.Ruвчера в 14:05

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Идлибу

РИА Новостивчера в 13:59

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Идлибу

RT на русскомвчера в 17:35

Россия заблокировала заявление Свбеза ООН по Сирии

Московский Комсомолецвчера в 13:29

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Говорит Москвавчера в 13:49
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика

Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Высокоскоростной катер разрабатывают в России

Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Обновлено вчера в 01:46
Происшествия

CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива

Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено вчера в 06:31
Авто

Kia Ceed: тестируем вместимость багажника

Спинки второго ряда складываются в пропорции 40:60. Проблема в том, что меньшая секция расположена слева, за водителем.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

США разработали ракету, убивающую лезвиями

Высокоточную ракету R9X, поражающую цель лезвиями, разработали в США, 9 мая сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено 09 мая в 18:58
Технологии

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и Путина

Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Россией и считает, что итоги предстоящего визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 12:14
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:02
Хоккей

Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мира

Хоккеисты сборной Чехии победили команду Швеции в матче группового раунда чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 08:36
Общество

Норман Фостер не планирует участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Автор проекта реконструкции Рейхстага прославленный британский архитектор Норман Фостер не планирует участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 08:53
Хоккей

Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено вчера в 12:54
Общество

МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов

В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Обновлено 09 мая в 13:22
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

Обновлено 09 мая в 08:02
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины

Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Филарет готовит на Украине очередной церковный раскол

Обновлено вчера в 02:07
Происшествия

Вдохновитель Brexit скрылся с места устроенного им ДТП

Британский политик Найджел Фараж, ставший одним из вдохновителей Brexit, сбежал с места ДТП в Кенте.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол

Давид Луис продлил контракт с «Челси»

Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
Обновлено вчера в 14:26
Здоровье

Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения

Обновлено 09 мая в 21:25
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Владимир Карпович Сафронков
Российский дипломат
Российский дипломат, заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН по политическим вопросам.
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