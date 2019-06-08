Футбол

Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-МариноREGNUM 15:20

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
На экваторе первой половины Микеле Чеволи открыл счет, срезав мяч в свои ворота — 1:0. Через 6 минут таранный форвард "Зенита" Артем Дзюба удвоил преимущество сборной России ударом с пенальти — 2:0. На 36-й минуте Федор Кудряшов отличился забитым мячом — 3:0.
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