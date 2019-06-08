Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-МариноREGNUM вчера в 15:20

На экваторе первой половины Микеле Чеволи открыл счет, срезав мяч в свои ворота — 1:0. Через 6 минут таранный форвард "Зенита" Артем Дзюба удвоил преимущество сборной России ударом с пенальти — 2:0. На 36-й минуте Федор Кудряшов отличился забитым мячом — 3:0.

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