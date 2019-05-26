Россия заберет из Белоруссии и Польши около 1 млн т грязной нефтиВедомости вчера в 17:00

1 млн т нефти поступит из Белоруссии в Россию, еще около 250 000 т – из Польши в Белоруссию. До 3 июня белорусско-российская рабочая группа начнет подсчитывать ущерб: подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации, сказал Ляшенко агентству БелТА.

Россия заберет из Белоруссии и Польши около 1 млн т грязной нефти

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