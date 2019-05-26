Политика
Россия заберет из Белоруссии и Польши около 1 млн т грязной нефтиВедомости вчера в 17:00
1 млн т нефти поступит из Белоруссии в Россию, еще около 250 000 т – из Польши в Белоруссию. До 3 июня белорусско-российская рабочая группа начнет подсчитывать ущерб: подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации, сказал Ляшенко агентству БелТА.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Происшествия
Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ
Форум пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе. Baring Vostok напомнил, что ежегодно принимает участие в работе ПМЭФ.
Обновлено в 08:57
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Петербурге серфингист попал под «Метеор»
В Петербурге возле дома №37 по Морской набережной мужчина, катающийся на серфинге, попал под проходивший мимо "Метеор".
Обновлено в 10:11
Экономика
ЦБ обнаружил вывод активов из тольяттинского РТС-Банка
Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в тольяттинский Банк развития технологий и сбережений (РТС-Банк), у которого 14 марта была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 10:24
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Политика
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Черевченко
Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала».
Обновлено в 10:45
Кино
Актер Джеймс Макэвой больше не появится в «Людях Икс»
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Футбол
Хакеры украли деньги за переход Паредеса в «ПСЖ» из «Зенита»
Обновлено в 06:24
Общество
Томские школьники сдали первые ЕГЭ
Томские школьники сдали сегодня первые ЕГЭ. Это экзамены по литературе и географии. Задание написали 630 томских выпускников.
Обновлено в 10:17
Политика
В Оренбурге скончался Герой России Андрей Зеленко
Обновлено в 05:43
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Авто
Lada Xray Cross отзывают из-за дефекта рулевого управления
«АвтоВАЗ» отзывает 359 хэтчбеков Lada Xray Cross, у которых рулевое колесо может внезапно потерять связь с передними колёсами из-за брака рулевого вала.
Обновлено в 08:43
Гаджеты
В Китае представили новые смартфоны Redmi K20 и K20 Pro
Обновлено в 04:47
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз
Обновлено в 08:15