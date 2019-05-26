Политика
Россия заберет из Белоруссии и Польши около 1 млн т грязной нефтиВедомости вчера в 17:00
1 млн т нефти поступит из Белоруссии в Россию, еще около 250 000 т – из Польши в Белоруссию. До 3 июня белорусско-российская рабочая группа начнет подсчитывать ущерб: подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации, сказал Ляшенко агентству БелТА.
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Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана
Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено в 10:19
Гаджеты
AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000
Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Политика
В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины
Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.
Обновлено в 11:36
Политика
Верховный суд Украины отклонил первый иск о незаконности роспуска Рады
Верховный суд Украины отклонил один из исков о признании незаконным решения президента Владимира Зеленского распустить парламент.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
«Дешевого монстра» Xiaomi Redmi K20 показали на видео
Из китайских социальных сетей на YouTube просочилось официальное рекламное видео нового смартфона Redmi K20 от Xiaomi, который компания официально анонсирует во вторник, 28 мая.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Финском заливе серфер попал под «Метеор»
Обновлено в 10:07
Политика
Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова
Вдова убитого в Киеве беглого экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова сделала сенсационное чистосердечное признание и покаялась перед своим первым мужем Владимиром Тюриным, которого обвиняла в организации убийства своего второго супруга.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»
По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено в 09:44
Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Москве
На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт
"Украина используется для нанесения ущерба России" Наряду с этим Коломойский призвал США и ЕС полностью списать внешний долг Украины из-за того бремени, который возложила на себя страна в противодействии РФ.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Минтруд предложил ввести надбавку к зарплате для чиновников
Министерство труда и соцзащиты предложило доплачивать госслужащим за наставничество, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Алена Водонаева обратилась в полицию из-за угроз
Алена Водонаева написала заявление в полицию на поклонника, который обещал ее убить.
Обновлено в 10:00
Футбол
Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ
Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга обслужит первый стыковый матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород".
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
В «Ростехе» оценили планы США закупить припасы для российского оружия
В «Ростехе» прокомментировали намерение Пентагона найти поставщика боеприпасов для российского вооружения, отметив, что этому мешают санкционные ограничения.
Обновлено в 11:47
Хоккей
Мэтт Дэймон потрогал Кубок Стэнли. Он болеет за «Бостон»
Известный актер Мэтт Дэймон в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли провел время с главным трофеем турнира.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Курганской области на трассе опрокинулся бензовоз
Бензовоз опрокинулся на трассе в Курганской области в понедельник, произошел разлив нефтепродуктов, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Обновлено в 11:35
Авто
Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq
Компания Skoda поделилась подробностями о новом двухдверном пикапе на базе кроссовера Kodiaq, который ориентирован на прохождение маршрутов по самому хардкорному бездорожью.
Обновлено в 09:00
Происшествия
На списанном 60 лет назад эсминце «Гремящий» произошел пожар
В Североморске Мурманской области на советском эсминце «Гремящий» произошел пожар. Об этом «Интерфаксу» сообщили в МЧС России.
Обновлено в 11:51
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Общество
Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии
Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной
Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
Обновлено в 07:54
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14