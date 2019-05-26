Россия заберет из Белоруссии и Польши около 1 млн т грязной нефтиВедомости вчера в 17:00

1 млн т нефти поступит из Белоруссии в Россию, еще около 250 000 т – из Польши в Белоруссию. До 3 июня белорусско-российская рабочая группа начнет подсчитывать ущерб: подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации, сказал Ляшенко агентству БелТА.

Россия заберет из Белоруссии и Польши около 1 млн т грязной нефти

Армия и оружие F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.

Политика Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Гаджеты AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000 Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.

Политика В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.

Политика Верховный суд Украины отклонил первый иск о незаконности роспуска Рады Верховный суд Украины отклонил один из исков о признании незаконным решения президента Владимира Зеленского распустить парламент.

Гаджеты «Дешевого монстра» Xiaomi Redmi K20 показали на видео Из китайских социальных сетей на YouTube просочилось официальное рекламное видео нового смартфона Redmi K20 от Xiaomi, который компания официально анонсирует во вторник, 28 мая.

Политика Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова Вдова убитого в Киеве беглого экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова сделала сенсационное чистосердечное признание и покаялась перед своим первым мужем Владимиром Тюриным, которого обвиняла в организации убийства своего второго супруга.

Политика Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике» По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.

Политика Против Порошенко завели четвертое уголовное дело В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.

Происшествия Два теплохода столкнулись в Москве На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".

Политика Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт "Украина используется для нанесения ущерба России" Наряду с этим Коломойский призвал США и ЕС полностью списать внешний долг Украины из-за того бремени, который возложила на себя страна в противодействии РФ.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Общество Минтруд предложил ввести надбавку к зарплате для чиновников Министерство труда и соцзащиты предложило доплачивать госслужащим за наставничество, сообщает DEITA.

Шоу-бизнес Алена Водонаева обратилась в полицию из-за угроз Алена Водонаева написала заявление в полицию на поклонника, который обещал ее убить.

Футбол Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга обслужит первый стыковый матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород".

Армия и оружие В «Ростехе» оценили планы США закупить припасы для российского оружия В «Ростехе» прокомментировали намерение Пентагона найти поставщика боеприпасов для российского вооружения, отметив, что этому мешают санкционные ограничения.

Хоккей Мэтт Дэймон потрогал Кубок Стэнли. Он болеет за «Бостон» Известный актер Мэтт Дэймон в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли провел время с главным трофеем турнира.

Происшествия Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.

Происшествия В Курганской области на трассе опрокинулся бензовоз Бензовоз опрокинулся на трассе в Курганской области в понедельник, произошел разлив нефтепродуктов, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".

Авто Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq Компания Skoda поделилась подробностями о новом двухдверном пикапе на базе кроссовера Kodiaq, который ориентирован на прохождение маршрутов по самому хардкорному бездорожью.

Происшествия На списанном 60 лет назад эсминце «Гремящий» произошел пожар В Североморске Мурманской области на советском эсминце «Гремящий» произошел пожар. Об этом «Интерфаксу» сообщили в МЧС России.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Общество Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в фотосессии, которую многие посчитали провокационной.

Космос Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.