Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РоссиюВедомости 19:03
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Космос
Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Политика
Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ
Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.
Обновлено в 22:08
Происшествия
Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке
Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Транспорт
Госдума намеревается запретить таксистам работать сверх нормы
Государственная дума намеревается запретить таксистам работать сверх установленного времени.
Обновлено в 03:53
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика
На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФ
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:32
Происшествия
На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию
Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено в 22:45
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Подозреваемый во взрывах в Лионе купил компоненты бомбы в интернете
Основной подозреваемый по делу о взрыве в центре французского Лиона Мохамед Хишем М. приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства в интернет-магазине, заказ он оформил на свое имя, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено в 22:18
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35
Происшествия
Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
Здоровье
«Основная опасность гипертонии в том, что протекает без симптомов»
Именно гипертония становится причиной различных сердечных заболеваний и, более того, 15% всех смертей.
Обновлено в 22:06
Общество
Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 09:34
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Армия и оружие
Сирийская армия отбила у террористов город Кафр-Набуда
Сирийская армия провела наступление, освободив от террористов город Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено в 15:18
Политика
Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ
Сообщается, что Китай прекратил прямые закупки иранской нефти после того, как Соединенные Штаты отказались продлевать исключения на покупку нефтепродуктов из Ирана для ряда стран в обход санкций.
Обновлено в 20:57
Музыка
12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире
Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Общество
Благовещенск ждет реновация: мэрия намерена изымать земельные участки для передачи инвесторам
За последние годы на окраинах Благовещенска вырос не один микрорайон. С одной стороны, это хорошо — город развивается.
Обновлено в 20:35