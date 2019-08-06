с чего всё началось

Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

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