Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на третьРИА Новости вчера в 11:55
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Коммерсантъвчера в 17:20
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За последние 5 лет Россия сократила импорт продовольствия на треть - Минсельхоз
Milknews.ruвчера в 10:39
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