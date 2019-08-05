Экономика
Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять летREGNUM 01:58
Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. В 2018 году в Россию ввезли продовольствие на $29,8 млрд, тогда как в 2013 году — на $43,3 млрд.
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Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
Обновлено в 08:13
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Экономика
В России IT-преступность за год выросла почти в полтора раза
Преступность в сфере высоких технологий в России по итогам первого полугодия выросла почти в 1,5 раза, свидетельствует статистика Генпрокуратуры.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Футбол
«ПСЖ» предложил «МЮ», «Ювентусу» и «Реалу» арендовать Неймара
Согласно источнику, чемпион Франции предложил арендовать игрока трем топ-клубам Европы Ювентусу, Реалу и Манчестер Юнайтед.
Обновлено в 08:39
Недвижимость
Сбербанк снизил ставки для потребительских кредитов
Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1.5 п.п. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4% (ранее - 12,9%).
Обновлено в 09:24
Финансы
Международные резервы Украины в июле выросли до шестилетнего максимума
Международные резервы Украины в июле увеличились на 5,8% и достигли 21,8 миллиарда долларов, что является максимумом с лета 2013 года, сообщила во вторник пресс-служба Национального банка.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.
Обновлено в 03:57
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Названы товары, которые таможне нельзя хранить дольше суток
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое определяет перечень товаров, срок хранения которых при задержании таможней не должен превышать 24 часа.
Обновлено в 09:27
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Политика
Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Российские Ту-142 провели плановый полет над Тихим океаном
В ходе 13-часового полета над нейтральными водами самолеты пролетели вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 09:25
Футбол
Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота «Спартака»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".
Обновлено в 09:22
Происшествия
Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста
Ролик с акции 3 августа, на котором член курганского отделения «Единой России» Наталья Тельминова, держа перед лицом сотрудника ОМОНа партбилет, требует отпустить ее мужа и пропустить их через оцепление к метро, облетел интернет.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве
Обновлено в 06:54
Авто
Renault представила обновленный Sandero RS
Renault Sandero RS получит первое обновление с момента появления в 2015 году.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В России ужесточили наказание за отказ пропустить скорую помощь
В России ужесточили наказание за отказ пропустить скорую помощь 6 августа вступили в силу поправки к КоАПу и Уголовному кодексу: за отказ уступить дорогу карете скорой помощи и другому спецтранспорту с мигалкой и цветографической схемой на борту водитель теперь может быть оштрафован на 5 тыс. руб. или лишен прав на срок до года.
Обновлено в 04:53
Технологии
Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G
Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Футбол
Болельщики признали Джикию лучшим игроком «Спартака» в июле
Футболист «Спартака» Георгий Джикия признан лучим игроком команды в июле по версии болельщиков.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
ВВС Польши могут полностью отказаться от эксплуатации МиГ-29
ВВС Польши могут полностью прекратить эксплуатацию МИГ-29, полеты которых и так запрещены с 4 марта этого года после аварии самолета данного типа.
Обновлено в 09:13
Общество
Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах
Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.
Обновлено в 08:07