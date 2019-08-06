Экономика
Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять летREGNUM 01:58
Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. В 2018 году в Россию ввезли продовольствие на $29,8 млрд, тогда как в 2013 году — на $43,3 млрд.
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Политика
Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ
В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала видео разговора Глюкозы с мужем о разводе
Сегодня Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором Глюкоза и Александр Чистяков общаются по видеосвязи и высмеивают слухи о разводе.
Обновлено в 07:44
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Военная авиация потушила назначенные очаги пожаров в Красноярском крае
«По итогам применения с утра 6 августа авиационной группировки Минобороны в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы», — цитирует ведомство РИА Новости.
Обновлено в 06:37
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
В партии Порошенко оценили уголовное дело о его поездке на Мальдивы
Ранее Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.
Обновлено в 08:53
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 08:32
Происшествия
СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском
Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Политика
Патрушев назвал цель выхода США из ДРСМД
Патрушев добавил, что считает «нереальным», чтобы Китай согласился вступить в предлагаемый США новый договор на смену ДРСМД: в первую очередь из-за позиции самого Пекина.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Житель Казани насмерть забил младенца из-за плача
В Казани местный житель забил до смерти девятимесячную девочку, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:39
Транспорт
«Победа» назвала условия сохранения рейсов в Армению
Лоукостер "Победа" будет готов не приостанавливать с зимнего сезона рейсы из Москвы в Гюмри (Армения), если получит гарантии аэропорта о недопущении недолива топлива в будущем и компенсации стоимости недополученного авиакеросина.
Обновлено в 09:20
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве
Обновлено в 06:54
Политика
На Украине назвали главного врага страны
Партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» на Украине назвали главным врагом страны после России из-за того, что представители данного политического объединения отказываются признавать «факт военного вторжения РФ» на территории Донбасса.
Обновлено в 08:25
Космос
Россия вооружится системой подзарядки космических спутников
Проект рассчитан на малые спутники технологии Cubesat, а также малые космические аппараты международной поисково-спасательной системы COSPAS-SARSAT и спутников – ретрансляторов интернета, видео- и радиосвязи.
Обновлено в 07:20
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Общество
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Обновлено в 05:43
Футбол
«Дерби Каунти» объявил о подписании Руни
Обновлено в 09:40
Происшествия
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Наука
Ученые назвали белых роботов «расистскими»
Обновлено вчера в 07:27
Хоккей
Олимпийский пиджак Третьяка напомнил Путину о «прежней работе»
Президент ФХР Владислав Третьяк показал президенту России Владимиру Путину пиджак с Олимпиады в Пхенчхане, где была запрещена российская символика.
Обновлено в 09:16
Транспорт
В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году
По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.
Обновлено в 05:53
Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Политика
S&P: новые санкции США не повлияют на оценку кредитоспособности России
Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы не повлияют на оценку кредитоспособности страны международным рейтинговым агентством S&P, пишет ТАСС со ссылкой на его представителей.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек
Российский архитектор Виталий Калоев, который в 2002 году убил швейцарского авиадиспетчера Питера Нильсена, решив, что его семья погибла в катастрофе над Боденским озером именно по вине мужчины, показал подросших двойняшек.
Обновлено в 06:41