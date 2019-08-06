Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на третьРИА Новости вчера в 11:55
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Коммерсантъвчера в 17:20
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Китайские компании прекратили закупки американской сельхозпродукции
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил на Китай ответственность за выход США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 16:37
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Общество
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Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
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Политика
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Происшествия
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Происшествия
Фигурант дела о разбое с участием сотрудников ФСБ отпущен из СИЗО
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест майора управления «К» Александра Карелина, который является фигурантом уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ.
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Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что он иногда переписывается в шутливой форме по WhatsApp с президентом Украины Владимиром Зеленским, то есть они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 11:10
Космос
Разработку автоматического спутника-заправщика начали в России
Обновлено вчера в 20:39
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Политика
Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу.
Обновлено в 16:53
Футбол
Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»
Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.
Обновлено в 16:26
Происшествия
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Транспорт
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона
Лоукостер "Победа" приостанавливает рейсы в Гюмри (Армения) с зимнего сезона. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.
Обновлено в 04:19
Политика
Россиянина арестовали за незаконный экспорт частей оружия в США
"В федеральном суде Бруклина было обнародовано заключение по обвинению российского гражданина Владимира Кузнецова в незаконном экспорте, попытке экспорта и заговоре с целью экспорта частей и принадлежностей к огнестрельному оружию из Соединенных Штатов лицам в России", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 16:56
Экономика
S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность России
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые американские санкции против России не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность РФ, однако констатирует сохранение рисков введения более жестких санкций.
Обновлено в 14:10
Технологии
«ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей
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Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
Министр культуры РФ Владимир Мединский встретился во вторник вечером с американским режиссером Квентином Тарантино и показал ему Кремль, сообщается в Instagram российского министра.
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В документах появилась подтверждающая информация, что устройство получило зарядку с мощностью до 45 Вт.
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Дочь Галкина и Пугачевой продемонстрировала «эксклюзивный смартфон»
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза вновь продемонстрировала подписчикам папиной страницы Instagram свои таланты.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн
Трое преступников ограбили магазин монетного двора Мексики, похитив товаров на сумму в 50 млн песо ($2,6 млн).
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