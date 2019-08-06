с чего всё началось

Отчет Минсельхоза, опубликованный в юбилей продэмбарго, не может не радовать. За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.

Политика В «Слуге народа» назвали число «условно пророссийских» депутатов Рады Около 2% депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» имеют условно пророссийские взгляды, заявил будущий глава парламентской фракции Давид Арахамия 6 августа в эфире радио «Новая волна».

Происшествия В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.

Происшествия Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.

Общество Социологи выявили переставших брать в долг россиян Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа (есть у РБК), проводившегося в конце июля 2019 года.

Экономика В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов В июле текущего года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше доходов от российских туристов, чем в 2018 году.

Происшествия В Татарстане убили девятимесячную девочку Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.

Политика Sankei: Япония должна пересмотреть стратегию по возвращению Курил Как пишет издание Sankei Shimbun, власти Японии должны пересмотреть стратегию по возвращению «исконно японских северных территорий», поскольку недавний визит главы российского правительства Дмитрия Медведева на остров Итуруп показывает, что Москва не планирует вести серьезный диалог по Южным Курилам.

Гаджеты Компания Intel напомнила о процессоре с 56 ядрами и TDP 400 Вт Корпорация Intel объявила, что процессоры Intel Xeon Scalable следующего поколения (известные под кодовым названием Cooper Lake) будут насчитывать до 56 процессорных ядер и иметь встроенные средства ускорения обучения ИИ.

Здоровье Доктор Мясников назвал пять способов экономии при покупке лекарств Мясников отмечает доктор, что нередко фармацевт может продать серьезное лекарство в погоне за выручкой, либо под давлением не доверяющего врачу покупателя.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Политика На Украине призвали к смене мирового порядка Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.

Общество Синоптики рассказали о нестабильной погоде на неделе в Москве Ранее сообщалось о том, что в Москве 6 августа ожидается до +17 °С.

Происшествия В Саратовской области в ДТП погибли женщина и двое детей Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Саратовской области, еще двое человек пострадали. Об этом 7 августа сообщает Saratov24.tv.

Технологии Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".

Наука Ученые создали максимально точную карту движения льдов Антарктиды В результаты ученые создали карту, которая показывает движение льда до 20 сантиметров в год и охватывает более чем 70 процентов территории Антарктиды.