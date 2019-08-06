Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на третьРИА Новости вчера в 11:55
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Коммерсантъвчера в 17:20
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Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
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Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
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Происшествия
ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга
В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
Обновлено в 12:34
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МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече
"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
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Космос
Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от американского модуля Unity Международной космической станции (МКС).
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США крайне разочарованы нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, где погибли четверо украинских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.
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Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
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Обновлено вчера в 22:42
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
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Игры
Для This War of Mine выпустили дополнение Fading Embers
Обновлено в 13:26
Технологии
«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
Обновлено в 11:25
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Политика
Разумков обещает не выключать микрофоны депутатам Рады за русский язык
Будущий спикер Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков намекнул, что не будет отключать микрофон депутатам, если они будут выступать на русском языке.
Обновлено в 12:27
Авто
Pininfarina выпустит седан и кроссовер на батарейках
В ближайшие несколько лет компания Automobili Pininfarina намерена выпустить два электромобиля – седан и кроссовер.
Обновлено в 07:00
Финансы
Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала года
Котировки Apple упали более чем на 5%, IBM — почти на 4,5%. Это наибольшее падение с декабря 2018 года, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.
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Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Футбол
Данило прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»
Обновлено в 13:53
Политика
Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине
По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.
Обновлено в 06:26
Происшествия
СК подтвердил гибель человека в результате взрывов под Ачинском
По факту пожара СК возбудило уголовное дело. Напомним, пожар на складе начался днём 5 августа.
Обновлено в 11:43
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
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Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.
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Шоу-бизнес
Дети помогли Арбениной пережить болезненную ночь
Певица призналась, что, несмотря на ее состояние, это была счастливая ночь. Напомним, Арбенина растит детей без мужа.
Обновлено в 09:54
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Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири - таким образом злоумышленники пытались скрыть незаконную вырубку деревьев.
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Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49