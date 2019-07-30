Экономика
Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкцииГазета.Ru 01:39
Пять лет назад началась экономическая война между Европейским союзом и США с одной стороны и Россией - с другой. В ответ на присоединение Крыма Запад начал душить нашу страну санкциями. Москва со своей стороны решила ответь, ударив по продовольственному рынку ЕС и США.
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За последние 5 лет Россия сократила импорт продовольствия на треть - Минсельхоз
Milknews.ruвчера в 10:39
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