Пять лет назад началась экономическая война между Европейским союзом и США с одной стороны и Россией - с другой. В ответ на присоединение Крыма Запад начал душить нашу страну санкциями. Москва со своей стороны решила ответь, ударив по продовольственному рынку ЕС и США.

Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции

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