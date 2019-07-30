Экономика

Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкцииГазета.Ru 01:39

Пять лет назад началась экономическая война между Европейским союзом и США с одной стороны и Россией - с другой. В ответ на присоединение Крыма Запад начал душить нашу страну санкциями. Москва со своей стороны решила ответь, ударив по продовольственному рынку ЕС и США.
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В США борются с усталостью металла на B-52H с помощью штифтов

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Смертельный обгон – на Урале легковушка «залетела» под грузовик

Как сообщили изданию в ГИБДД, водитель ВАЗ-2110 пошёл на обгон и не справился с управлением, буквально залетев под колёса идущего навстречу грузовика МАЗ.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Шепелявый педофил с гнилыми зубами объявлен в розыск в Иркутске

Из особых примет полицейские указывают на то, что подозреваемый шепелявит, на его передних зубах отчетливо виден темный налет.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
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Космос

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Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
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Путешествия

Где предпочитают отдыхать уральцы летом

Что касается наших черноморских курортов, то их популярность среди уральцев этим летом выросла более чем на треть: 233 тысяч человек предпочли российское побережье.
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Общество

Guardian извинилась за фейковые обвинения в адрес Sputnik

Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
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Здоровье

Производители орфанных препаратов ждут стимулов от государства

Производители орфанных препаратов ждут стимулов от государства Правительство намерено продолжать увеличивать бюджетное финансирование закупок дорогостоящих лекарств для лечения пациентов с редкими заболеваниями.
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Китай прекратил закупку сельскохозяйственной продукции из США

Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки продукции из США.
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Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

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МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть

Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.
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Граждане КНДР осуществили множество кибератак на другие страны и похитили таким образом около двух миллиардов долларов.
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Доллар и евро подорожали на несколько копеек

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Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

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