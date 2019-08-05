Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на третьРИА Новости 11:55

Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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Россия снизила импорт продовольствия почти на треть за пять лет

Коммерсантъ17:20

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ОБЗОР - Продэмбарго отмечает пятилетие: импорт в РФ заместили, пора развивать экспорт

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Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

РИА Новости11:55

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Milknews.ru10:39

Пять лет с эмбарго на продукты: мрачный прогноз для России

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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
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