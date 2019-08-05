Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на третьРИА Новости вчера в 11:55

Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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Российская газетавчера в 10:27

Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России

ТАССвчера в 17:16

ОБЗОР - Продэмбарго отмечает пятилетие: импорт в РФ заместили, пора развивать экспорт

ПРАЙМвчера в 17:17

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

РИА Новостивчера в 11:55

Россия снизила импорт продовольствия почти на треть за пять лет

Коммерсантъвчера в 17:20

За последние 5 лет Россия сократила импорт продовольствия на треть - Минсельхоз

Milknews.ruвчера в 10:39

Пять лет с эмбарго на продукты: мрачный прогноз для России

Московский Комсомолецвчера в 09:19
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
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Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Кино

Названы лучшие сериалы этого года

Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

В Красноярске из-за взрывов на военном складе эвакуируют людей

В Ачинском районе Красноярского края на территории воинской части 74008 произошли пожар и взрывы.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре

В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено вчера в 12:09
Экономика

В Госдуме прокомментировали прогноз по рецессии в России на 2019 год

В России в целом, несмотря на опасения рецессии, нормальное положение в экономике, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев.
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Жена Александра Овечкина оказалась под капельницей

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия оказалась в больнице. Девушке пришлось поставить капельницу.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ

Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Транспорт

В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС

Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:12
Космос

Робот «Федор» научился философствовать и шутить

Робот «Федор» научился философствовать и шутить. Машина очень общительна и имеет чувство юмора, рассказали в корпорации «Роскосмос».
Обновлено вчера в 01:48
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика

В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Технологии

ФСБ получит право блокировать сайты без суда

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака

Ходят слухи, что Анна Банщикова и Всеволод Шаханов расстаются. Говорят, поводом стали вскрывшиеся крупные долги мужа популярной актрисы.
Обновлено вчера в 09:25
Общество

Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие

Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
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Кто в России получает зарплату более 75 тыс. рублей в месяц

Согласно исследованию, проведенному специалистами РИА Новости, только 12% трудоспособного населения в России получает заработную плату больше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 14:10
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Госдума: 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Олег Шеин считает, что востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний - образование или медицина например.
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«Быть независимым — это прекрасно»: уральские заключенные представили клипы для песенного конкурса

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Австрийские физики изготовили трехмерное сверхтекучее твердое тело из бозе-конденсата атомов эрбия, пойманных в оптическую ловушку.
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Трамп заблокировал активы правительства Венесуэлы в США

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Дуб из знаменитого фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры

Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

National Interest рассказал о секретном справочнике США по войне с РФ

В руководстве для военных США отмечается, что Россия приняла подход Вашингтона, который предусматривает покрытие поля боя пилотируемыми и беспилотными сенсорными системами для обнаружения врага.
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Шепелявый педофил с гнилыми зубами объявлен в розыск в Иркутске

Как стало известно, изверг затащил свою 13-летнюю жертву в лес поселка Западный Иркутского района.
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