Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на третьРИА Новости 11:55

Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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Российская газета10:27

За последние 5 лет Россия сократила импорт продовольствия на треть - Минсельхоз

Milknews.ru10:39
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
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