Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия на 31,2%Невские Новости вчера в 18:54

За пять лет Россия на 31,2% сократила импорт продовольствия, об этом сообщает издание «РИА Новости». С 2014 года из стран, которые ввели антироссийские санкции, было запрещено ввозить сельхозпродукцию, сырье и продовольствие.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении
 Минсельхоза РФ.
Коммерсантъвчера в 17:20

Подробнее о событии

Производители оценили влияние пятилетнего продэмбарго

Rambler News Service09:21

За последние 5 лет Россия сократила импорт продовольствия на треть - Минсельхоз

Milknews.ruвчера в 10:39

Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго

РИА Новости02:17

Эксперты заявили о не полностью использованных АПК возможностях продэмбарго

Интерфаксвчера в 17:30

Россия снизила импорт продовольствия почти на треть за пять лет

Коммерсантъвчера в 17:20

Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России

ТАССвчера в 17:16

Российские ретейлеры подвели итоги пятилетнего продэмбарго

Взгляд.ру01:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Общество

Медведев пообещал наказать региональных чиновников за срыв нацпроектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал применить дисциплинарные меры в отношении чиновников, которые просрочили сроки подготовки нормативных актов по нацпроектам.
Обновлено в 04:22
Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Политика

Дональд Трамп примет президента Румынии в Белом доме

Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме главу Румынии Клауса Йоханниса.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

На Украине заявили о гибели четырех военных в Донбассе

Украинское Минобороны сообщило о гибели четырех военнослужащих в результате обстрелов в Донбассе.
Обновлено в 06:49
Музыка

На концерте Rammstein в Риге произошел пожар

Обновлено в 18:43
Футбол

Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».
Обновлено в 19:21
Хоккей

Третьяк рассказал Путину об уловке хоккеистов во время Олимпиады-2018

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил, как мотивировали спортсменов на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Технологии

В салонах связи появятся товары с AliExpress

В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году

О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Недвижимость

Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.
Обновлено вчера в 07:04
Армия и оружие

Ким Чен Ын назвал пуски ракет в КНДР предупреждением для США

Обновлено в 18:54
Политика

В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом

Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Человеческий скелет обнаружили на территории детского сада в Москве

Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории детского сада на востоке Москвы человеческого скелета, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири

Обновлено в 08:03
Футбол

«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу»

Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале».
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек

В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

Обновлено в 14:02
Футбол

ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»

Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:06
Политика

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Происшествия

СКР возбудил дело по факту взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Обновлено в 08:52
Футбол

«Монако» объявил о переходе защитника «Монпелье» Агилара

«Монако» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Монпелье» Рубена Агилара.
Обновлено в 12:18
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Политика

В ЕС не сомневаются, что Лондон может выйти из ЕС без соглашения

По мнению европейских дипломатов, Джонсон не хочет переговоров с Брюсселем, а выход из ЕС без соглашения является для него основным планом, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 03:26
Технологии

«ВКонтакте» тестирует версию без счётчиков лайков и репостов

Социальная сеть "ВКонтакте" тестирует отказ от показа количества лайков и репостов в новостной ленте и на страницах сообществ.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Путин заявил об ответе России на односторонний выход Америки из ДРСМД

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о реакции России на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 11:15
Космос

Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17

С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.
Обновлено в 20:01
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное