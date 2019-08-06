с чего всё началось

За пять лет Россия на 31,2% сократила импорт продовольствия, об этом сообщает издание «РИА Новости». С 2014 года из стран, которые ввели антироссийские санкции, было запрещено ввозить сельхозпродукцию, сырье и продовольствие.

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия на 31,2%

Общество Медведев пообещал наказать региональных чиновников за срыв нацпроектов Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал применить дисциплинарные меры в отношении чиновников, которые просрочили сроки подготовки нормативных актов по нацпроектам.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.

Политика Дональд Трамп примет президента Румынии в Белом доме Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме главу Румынии Клауса Йоханниса.

Армия и оружие На Украине заявили о гибели четырех военных в Донбассе Украинское Минобороны сообщило о гибели четырех военнослужащих в результате обстрелов в Донбассе.

Футбол Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».

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Происшествия В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Экономика Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Политика В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.

Происшествия Человеческий скелет обнаружили на территории детского сада в Москве Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории детского сада на востоке Москвы человеческого скелета, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

Футбол «Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу» Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале».

Шоу-бизнес Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.

Футбол ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона» Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Политика В ЕС не сомневаются, что Лондон может выйти из ЕС без соглашения По мнению европейских дипломатов, Джонсон не хочет переговоров с Брюсселем, а выход из ЕС без соглашения является для него основным планом, сообщает газета The Guardian.

Технологии «ВКонтакте» тестирует версию без счётчиков лайков и репостов Социальная сеть "ВКонтакте" тестирует отказ от показа количества лайков и репостов в новостной ленте и на страницах сообществ.

Армия и оружие Путин заявил об ответе России на односторонний выход Америки из ДРСМД Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о реакции России на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Космос Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17 С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.