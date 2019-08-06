Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия на 31,2%Невские Новости вчера в 18:54
За пять лет Россия на 31,2% сократила импорт продовольствия, об этом сообщает издание «РИА Новости». С 2014 года из стран, которые ввели антироссийские санкции, было запрещено ввозить сельхозпродукцию, сырье и продовольствие.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Коммерсантъвчера в 17:20
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За последние 5 лет Россия сократила импорт продовольствия на треть - Минсельхоз
Milknews.ruвчера в 10:39
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