Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%REGNUM 01:18

С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza. Так, за пять лет доля расчетов России во внешней торговле в долларах сократилась до $388 млрд (56,1%).

Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%

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