Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%REGNUM 01:18
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza. Так, за пять лет доля расчетов России во внешней торговле в долларах сократилась до $388 млрд (56,1%).
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Россия за годы санкций уменьшила долю доллара во внешней торговле на 13%
Московский Комсомолецвчера в 21:45
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:15, Ашберн
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Музыка
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал
Ранее, победа дочери Алсу вызвал скандал у пользователей в Сети.
Обновлено вчера в 02:37
Финансы
Доллар в мае: проблемы могут начаться уже с первого числа
От характера комментариев и решения по ставке будет зависеть курс доллара после праздников: вероятно ФРС смягчит денежно-кредитную политику, и доллар продолжит ослабление (до 63 рублей), но если изменит свои планы, то "американец" может укрепиться (до 65-66).
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт
Свердловский губернатор обратился к жителям из-за снегопада
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
«Постапокалипсис». В Магадане онкобольные проходят терапию в помещении без ремонта
Магаданцы прислали "Весьма" фотографии отделения лучевой терапии в областном онкологическом диспансере.
Обновлено вчера в 21:39
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено вчера в 11:00
Гаджеты
Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня
Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
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Футбол
Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов
Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.
Обновлено вчера в 16:27
Футбол
Зидан раскритиковал футболистов «Реала» за проигранный матч «Райо Вальекано»
Обновлено вчера в 18:30
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на крупнейшем рынке
Примечательно, что самым продаваемым смартфоном оказался Honor 8X. Кроме того, Honor 8X получил еще один титул.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
Япония решила вдвое увеличить дальность своих ракет
По данным издания, ведомство намерено увеличить дальность этих ракет до 400 км. Как отмечается, это позволит военным Японии усилить контроль над стратегически важными проливами в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 22:15
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Елена Летучая удивила занятиями отца
Сегодня, в день Воскресения Христова, телеведущая передала своим подписчикам поздравления от него.
Обновлено вчера в 10:25
Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ
Обновлено вчера в 15:01
Экономика
Госавиацию просят заплатить за взлет
Агентство просит предусмотреть соответствующие траты в рамках корректировки федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Минобороны составило карту салютов 9 Мая по всей России
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сока
Добавим, что предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз РФ в апреле 2019 года.
Обновлено в 01:28
Наука
Свечение стивов объяснили независимо от «зеленого забора»
Ученые выдвинули теорию, которая объясняет возникновение стивов — похожих на полярные сияния явлений розовато-лилового цвета.
Обновлено 26 апреля в 12:10
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
В Челябинске повторилась «зима в апреле»
МЧС объявило на сегодня штормовое предупреждение. Повторилась «зима в апреле», которая шокировала южноуральцев пять лет назад.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Вучич пообещал побороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии пообещал, что будет бороться за свою страну на предстоящем саммите в Берлине.
Обновлено в 00:25
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Здоровье
Россиян предупредили о неэффективности антибиотиков
В Минздраве России указали на неэффективность антибиотиков в лечении ряда вирусов.
Обновлено в 01:21
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37