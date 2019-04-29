Финансы

Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%REGNUM 01:18

С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza. Так, за пять лет доля расчетов России во внешней торговле в долларах сократилась до $388 млрд (56,1%).
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Подсчитаны успехи России в освобождении от власти доллара

Lenta.ru02:26

Россия стала почти на 13% меньше рассчитываться в долларах

Газета.Ru01:19

Россия за годы санкций уменьшила долю доллара во внешней торговле на 13%

Московский Комсомолецвчера в 21:45

Россия за пять лет уменьшила долю расчётов в долларах почти на 13%

Life.ru00:29

Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%

REGNUM01:18

Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6%

Коммерсантъ00:56

Россия за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле на 13%

ПРАЙМвчера в 20:15
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Политика

«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено вчера в 09:22
Финансы

Рубль нашел временную поддержку

Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Происшествия

МакSим рассказала о страшном ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в ДТП, в результате которого она получила множество травм.
Обновлено в 02:19
Экономика

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено вчера в 18:28
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 01:22
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

На Шри-Ланке запретили закрывать лица

На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Экономика

Банк «Открытие» стал кредитором «МегаФона»

Банк «Открытие» предоставил трехлетнее финансирование телекоммуникационной компании «МегаФон», входящей в «большую тройку» российских мобильных операторов, в рамках утвержденной кредитной линии в размере 15 млрд рублей.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Интернет

Huawei и Vodafone запустили домашний Интернет 5G в Катаре

Например, в Катаре известный сотовый оператор Vodafone представил новое предложение для домашнего Интернета на основе сетей 5G — Vodafone GigaHome.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Музыка

Гитарист Ронни Вуд рассказал о состоянии Мика Джаггера после операции

Обновлено в 03:00
Религия

Как изменится порядок молитв после Пасхи

После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
Обновлено вчера в 11:15
Экономика

Квартальная чистая прибыль «Детского мира» по МСФО упала на 13,4%

По итогам 1-го квартала т. г. чистая прибыль ПАО "Детский мир" по МСФО снизилась по сравнению с 1-м кварталом 2018 года на 13,4% - до 291 млн рублей.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В США в психиатрическом центре для подростков произошел бунт

Массовые беспорядки произошли в психиатрическом реабилитационном центре для подростков в американском штате Юта, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:38
Технологии

В «Лаборатории Касперского» назвали общее число хакеров в мире

Специалисты "Лаборатории Касперского" сообщили, что в мире насчитывается несколько десятков тысяч хакеров. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:04
Футбол

Сарри: очень доволен Азаром, но я хочу уважать его решение касательно будущего

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча 36-го тура чемпионата с «Манчестер Юнайтед» (1:1) поделился мыслями о будущем Эдена Азара.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие

Минобороны опубликовало список участвующей в Параде Победы техники

В Министерстве обороны России рассказали о технике, которая будет показана на праздничном параде в Москве в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

В Испании социалисты победили на выборах в парламент

Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания.
Обновлено вчера в 19:53
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века

Обновлено в 03:11
Экономика

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами.
Обновлено в 02:04
Экономика

Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб

Из-за нарушения сроков реализации проекта государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд руб.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Сочи отец убил сына после ссоры

Напомним, как рассказывала "Живая Кубань", в Анапе сына и отца застрелил их сосед. Убийство мужчин попало на видео.
Обновлено в 02:59
Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Байи выбыл до конца сезона

Защитник «красных дьяволов» Эрик Байи получил травму колена.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие

Япония удвоит дальность противокорабельных ракет

Обновлено вчера в 23:07
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
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