Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%REGNUM 01:18
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza. Так, за пять лет доля расчетов России во внешней торговле в долларах сократилась до $388 млрд (56,1%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия за годы санкций уменьшила долю доллара во внешней торговле на 13%
Московский Комсомолецвчера в 21:45
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено вчера в 09:22
Финансы
Рубль нашел временную поддержку
Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Происшествия
МакSим рассказала о страшном ДТП
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в ДТП, в результате которого она получила множество травм.
Обновлено в 02:19
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено вчера в 18:28
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 01:22
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
На Шри-Ланке запретили закрывать лица
На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Экономика
Банк «Открытие» стал кредитором «МегаФона»
Банк «Открытие» предоставил трехлетнее финансирование телекоммуникационной компании «МегаФон», входящей в «большую тройку» российских мобильных операторов, в рамках утвержденной кредитной линии в размере 15 млрд рублей.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Интернет
Huawei и Vodafone запустили домашний Интернет 5G в Катаре
Например, в Катаре известный сотовый оператор Vodafone представил новое предложение для домашнего Интернета на основе сетей 5G — Vodafone GigaHome.
Обновлено в 02:01
Религия
Как изменится порядок молитв после Пасхи
После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
Обновлено вчера в 11:15
Экономика
Квартальная чистая прибыль «Детского мира» по МСФО упала на 13,4%
По итогам 1-го квартала т. г. чистая прибыль ПАО "Детский мир" по МСФО снизилась по сравнению с 1-м кварталом 2018 года на 13,4% - до 291 млн рублей.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В США в психиатрическом центре для подростков произошел бунт
Массовые беспорядки произошли в психиатрическом реабилитационном центре для подростков в американском штате Юта, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:38
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали общее число хакеров в мире
Специалисты "Лаборатории Касперского" сообщили, что в мире насчитывается несколько десятков тысяч хакеров. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Сарри: очень доволен Азаром, но я хочу уважать его решение касательно будущего
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча 36-го тура чемпионата с «Манчестер Юнайтед» (1:1) поделился мыслями о будущем Эдена Азара.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
Минобороны опубликовало список участвующей в Параде Победы техники
В Министерстве обороны России рассказали о технике, которая будет показана на праздничном параде в Москве в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
В Испании социалисты победили на выборах в парламент
Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века
Обновлено в 03:11
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами.
Обновлено в 02:04
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
Из-за нарушения сроков реализации проекта государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд руб.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Сочи отец убил сына после ссоры
Напомним, как рассказывала "Живая Кубань", в Анапе сына и отца застрелил их сосед. Убийство мужчин попало на видео.
Обновлено в 02:59
Футбол
Защитник «Манчестер Юнайтед» Байи выбыл до конца сезона
Защитник «красных дьяволов» Эрик Байи получил травму колена.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие
Япония удвоит дальность противокорабельных ракет
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29