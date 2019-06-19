Экономика
223 млрд рублей за год потеряла Россия из-за больничныхПсковское агентство информации вчера в 13:43
Экономика России за прошлый год потеряла 223 млрд рублей из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
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Голикова: из-за нетрудоспособности россиян экономика страны потеряла 223 млрд рублей
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:45
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
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