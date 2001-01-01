Россия за два месяца увеличила добычу нефти на 3,7%Коммерсантъ 00:59

В январе–феврале 2019 года объем добычи нефти и газового конденсата в России вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достиг 91,42 млн тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча за эти два месяца составила 11,36 млн баррелей.

Россия за два месяца увеличила добычу нефти на 3,7%

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