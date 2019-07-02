Политика

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въездаИзвестия 03:09

Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
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Россия вылетела из топ-50 рейтинга лучших паспортов мира

БИЗНЕС Online02:49

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда своих граждан

РБК02:00

Россия опустилась на 51-е место в рейтинге паспортов мира

Новая газета04:31

Россия опустилась на четыре позиции в новом рейтинге паспортов мира

Дождь03:23

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда

Известия03:09

Россия за 10 лет удвоила количество стран с безвизовым въездом

Московский Комсомолец04:39

В новом рейтинге паспортов Henley & Partners РФ опустилась на 51-е место

Коммерсантъ02:00
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Экономика

Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию

ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Происшествия

В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника

Обновлено вчера в 14:08
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Суд объединил два дела по пожару в кемеровской «Зимней вишне» в одно

Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.
Обновлено в 00:49
Политика

Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении

Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Авто

Удешевленный SsangYong Tivoli получил новую доступную версию

Кроссовер Mahindra XUV300, который является перелицованной и удешевленной копией SsangYong Tivoli, получил новую доступную модификацию с роботизированной трансмиссией.
Обновлено в 03:25
Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в России

Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Общество

Более половины россиян намерены работать после выхода на пенсию

Более половины (56,3%) россиян собираются продолжать работать после достижения пенсионного возраста, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос Роструда.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Политика

В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России

Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.
Обновлено в 04:40
Футбол

Леонид Федун: «Не было смысла возвращать Промеса»

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не было смысла возвращать вингера Квинси Промеса .
Обновлено в 00:00
Происшествия

Суд в Австрии продлил арест подозреваемого в шпионаже в пользу России

Земельный суд Зальцбурга оставил под арестом отставного австрийского полковника, подозреваемого в разведдеятельности в пользу России, вновь продлив его содержание под стражей, сообщил во вторник РИА Новости представитель суда Андреас Визауэр.
Обновлено в 02:09
Транспорт

В московском метро не работают автоматы по продаже билетов

Обновлено в 04:54
Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Армия и оружие

Воронежский Ил-112В взлетит во второй раз в начале 2020 года

Второй полет опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в начале 2020 года.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Общество

В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске

Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Политика

«ЕР» клеила свой логотип на собранную жителями гумпомощь для Иркутска

Обновлено в 04:21
Спорт

Жулин: хочу поставить Медведевой блюз с русской душой

Обновлено в 04:45
Общество

Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка

Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.
Обновлено в 04:34
Политика

В центре Харькова установлены виселицы

Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Здоровье

Медики ВОЗ призвали начать «всемирную» борьбу с дезинформацией о прививках

Шесть дюжин эпидемиологов призвали ООН и правительства всех стран мира начать "систематическую борьбу" с антипрививочным движением и распространяемой им дезинформацией о последствиях вакцинации.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В турецком порту взорвался итальянский танкер

Обновлено в 04:46
Политика

Порошенко заявил о ползущем с Донбасса «пророссийском реванше»

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение главы офиса президента Украины Андрея Богдана предоставить русскому языку статус регионального в Донбассе.
Обновлено в 04:48
Гаджеты

Samsung объявила дату презентации Galaxy Note 10

Компания Samsung анонсировала презентацию фаблета Galaxy Note 10.
Обновлено в 04:34
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Спорт

Екатеринбург получил право провести летнюю Универсиаду 2023 года

Обновлено в 04:50
Путешествия

Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым

Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Политика

Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае

Обновлено вчера в 12:22
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