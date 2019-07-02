Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въездаИзвестия 03:09
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
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Экономика
Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию
ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Суд объединил два дела по пожару в кемеровской «Зимней вишне» в одно
Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.
Обновлено в 00:49
Политика
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении
Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Авто
Удешевленный SsangYong Tivoli получил новую доступную версию
Кроссовер Mahindra XUV300, который является перелицованной и удешевленной копией SsangYong Tivoli, получил новую доступную модификацию с роботизированной трансмиссией.
Обновлено в 03:25
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Общество
Более половины россиян намерены работать после выхода на пенсию
Более половины (56,3%) россиян собираются продолжать работать после достижения пенсионного возраста, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос Роструда.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Политика
В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России
Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.
Обновлено в 04:40
Футбол
Леонид Федун: «Не было смысла возвращать Промеса»
Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не было смысла возвращать вингера Квинси Промеса .
Обновлено в 00:00
Происшествия
Суд в Австрии продлил арест подозреваемого в шпионаже в пользу России
Земельный суд Зальцбурга оставил под арестом отставного австрийского полковника, подозреваемого в разведдеятельности в пользу России, вновь продлив его содержание под стражей, сообщил во вторник РИА Новости представитель суда Андреас Визауэр.
Обновлено в 02:09
Транспорт
В московском метро не работают автоматы по продаже билетов
Обновлено в 04:54
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Армия и оружие
Воронежский Ил-112В взлетит во второй раз в начале 2020 года
Второй полет опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в начале 2020 года.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Спорт
Жулин: хочу поставить Медведевой блюз с русской душой
Обновлено в 04:45
Общество
Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка
Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.
Обновлено в 04:34
Политика
В центре Харькова установлены виселицы
Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Здоровье
Медики ВОЗ призвали начать «всемирную» борьбу с дезинформацией о прививках
Шесть дюжин эпидемиологов призвали ООН и правительства всех стран мира начать "систематическую борьбу" с антипрививочным движением и распространяемой им дезинформацией о последствиях вакцинации.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В турецком порту взорвался итальянский танкер
Обновлено в 04:46
Политика
Порошенко заявил о ползущем с Донбасса «пророссийском реванше»
Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение главы офиса президента Украины Андрея Богдана предоставить русскому языку статус регионального в Донбассе.
Обновлено в 04:48
Гаджеты
Samsung объявила дату презентации Galaxy Note 10
Компания Samsung анонсировала презентацию фаблета Galaxy Note 10.
Обновлено в 04:34
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Путешествия
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Политика
Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае
Обновлено вчера в 12:22