Эксперты составили индекс паспортов, которые отражают изменения в безвизовом режиме стран мира к началу III квартала 2019 года, пишет РБК во вторник, 2 июля. Рейтинг возглавили Япония и Сингапур — их граждане могут посещать без виз 189 стран и территорий мира.

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда

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