Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въездаИзвестия 03:09
Эксперты составили индекс паспортов, которые отражают изменения в безвизовом режиме стран мира к началу III квартала 2019 года, пишет РБК во вторник, 2 июля. Рейтинг возглавили Япония и Сингапур — их граждане могут посещать без виз 189 стран и территорий мира.
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Футбол
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Рафаэль Бенитес стал главным тренером китайского "Далянь Ифан", сообщает официальный Твиттер специалиста.
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Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае
Обновлено вчера в 12:22
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Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
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Кино
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Происшествия
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Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
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Происшествия
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Авто
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Хоккей
Зарипов в рамках флешмоба открыл бутылку воды броском шайбы
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган проводят отпуск вместе с сыном
В своем микроблоге Максим Виторган разместил видеоролик, где Ксения Собчак вместе с малышом катается на детской горке.
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Гаджеты
NVIDIA представила линейку видеокарт RTX SUPER
NVIDIA выпустила новую линейку видеокарт GeForce RTX SUPER. Её модели являются улучшенными версиями обычных RTX, которые вышли год назад.
Обновлено в 10:28
Общество
Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье
Супруга принца Уильма появилась на стадионе в белом платье чуть ниже колена с черным пояском и пуговицами от своего любимого дизайнера Alexander McQueen.
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Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено в 10:43
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Саратове приезжий мужчина напал на полицейского в магазине
В Саратове приезжий мужчина напал на сотрудника полиции, схватив его за шею. В результате нападения полицейский потерял сознание.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика
Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям
В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.
Обновлено в 10:41
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Политика
На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда
Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы продает через сервис объявлений «Авито» визитку Владимира Путина.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле
Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена
ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.
Обновлено в 07:57
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
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В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус
Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсети
Скандальный пост грузинской певицы Нино Катамадзе о выступлениях в России больше не фигурирует в социальной сети Facebook.
Обновлено 30 июня в 23:30