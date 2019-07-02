Политика

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въездаИзвестия 03:09

Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
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Эксперты: Россия за десять лет удвоила число стран с безвизовым въездом

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