Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въездаИзвестия 03:09
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
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Авто
Chevrolet Camaro получил две спецверсии в России
Обновлено в 06:49
Политика
Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте
Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.
Обновлено в 05:47
Политика
Лавров призвал Европу осознать ответственность за сохранение СВПД
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:27
Политика
ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму
Около 89% москвичей не интересуются предстоящими выборами в Мосгордуму, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14
Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14, ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 02:12
Гаджеты
Samsung объявил дату презентации смартфона Galaxy Note 10
Сегодня Samsung официально анонсировал дату премьеры нового Galaxy Note 10, которая как и предполагалось ранее, состоится 7 августа.
Обновлено в 07:47
Политика
Зеленский ответил на обстрел санитарной машины в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарной машины украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Происшествия
В Оренбуржье тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
В Бузулуке амурская тигрица из зоопарка ранила молодого человека, пытавшегося украсть тигренка.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте
Обновлено вчера в 21:47
Гаджеты
Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой появился в России
Oppo представила самый младший смартфон из топовой линейки Reno. Oppo Reno Z выполнен из металла и стекла.
Обновлено в 06:25
Общество
ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро
Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус
От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В деле Голунова не нашли подозреваемых
Дело журналиста Ивана Голунова передано из МВД в Следственный комитет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Кино
Люк Бессон отменил поездку в Россию
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Максим Виторган проводит время с Ксенией Собчак и подросшим сыном
Отечественный актер Максим Виторган продемонстрировал поклонникам, как проводит время в компании своей экс-супруги Ксении Собчак и их подросшего сына Платона.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Футбол
Зе Луиш покинул расположение «Спартака»
Обновлено в 07:59
Политика
Трамп одобрил выделение $4,6 млрд для беженцев
Как сообщил представитель Белого дома, документ подписал президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 00:14
Политика
ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»
Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Политика
Блогера Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты рады
Ранее, 24 июня ЦИК Украины отказал Шарию в регистрации кандидатом в депутаты, объяснив это отсутствием у него документов, подтверждающих проживание на Украине в течение последних пяти лет.
Обновлено в 07:48
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Заместитель главы Росгвардии подал в отставку
В издании «Коммерсантъ», сославшись на собственные источники, заявили, что Сергей Меликов, первый замглавы Росгвардии ушел в отставку.
Обновлено вчера в 02:33
Здоровье
В мясе южноуральской птицефабрики обнаружили опасные бактерии
В мясе обнаружены листерии — бактерии, вызывающие инфекционное заболевание.
Обновлено в 06:17